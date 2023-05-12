"У меня завистники": cамая пожилая мать Украины впервые отреагировала на "издевательства над дочерью"

История с изъятием 12-летней девочки у 78-летней матери Валентины Подвербной после жалоб о жестоком поведении пенсионерки "подняла на уши" всю страну. Несовершеннолетнюю дочь Анну-Марию забрали в больницу, откуда она начала рассказывать всю правду о пережитом в соцсетях. Домой к маме девочка возвращаться не хочет. Судебные процессы над Валентиной уже стартовали.

Так, 78-летняя Подвербная впервые прокомментировала то, что произошло с ней и ее дочерью, пишет ТСН.

Анна-Мария опубликовала новое откровение

Девочка из больницы постоянно пишет в соцсети посты, хотя некоторые не верят, что пишет она их сама. Дело в том, что изначально Анна-Мария писала их на русском языке, сейчас же только на украинском.

"Почему моя мать хочет вернуть меня в ад? То есть к ней. Почему я ей совсем не нужна? Только детские и субсидия. Скажу честно – у меня даже не было нормальных дней рождения. Процитирую слова моей матери: "Мы будем праздновать твои дни рождения только тогда, когда ты перестанешь косить глаза. Или куплю тебе куклу только тогда, когда ты перестанешь косить глаза. У меня уже не будет детства", - написала в новой публикации дочь пенсионерки.

Первые комментарии Валентины Подвербной

Сама пенсионерка заявляет, что дочку заставляют все это писать, а она маленькая и не понимает, что к чему. До этого пожилая женщина наотрез отказывалась общаться с журналистами.

"Ее заставили написать. Там сидят и требуют, она ведь маленькая, ничего не понимает. У меня есть завистники и клеветники. Дочь не берет трубку", - коротко ответила Подвербная и бросила трубку.

Как стало известно, женщина считает обвинения в свой адрес безосновательными и необоснованными.

"Семья сложная, но не самая плохая. Если соцслужбы будут помогать им, то ситуация может измениться к лучшему. Когда Валентина Подвербная рассказывает о своей ситуации, о своем материнском – хочется плакать. Она против того, чтобы у нее забрали ребенка. Если суд примет решение не в пользу Подвербной, то будет обжалование. Валентина переживает за то, что у нее забрали ребенка", - сообщил источник.

В свою очередь, другой источник, уже из окружения Подвербной-младшей, сообщил, что девочка последний пост написала под влиянием кого-то.

"Мне тоже интересно выяснить это. Возможно, помогает какая-то соседка в больнице. Если это так, то это неправильно, потому что всем нам интересно слышать мнение этого ребенка, а не какого-то другого человека. Но, подчеркиваю, что подозрение касается только последнего поста, который написан на украинском языке", - отметил собеедник.

Валентина Подвербная (фото: скриншот с видео)

Что известно о семье

Жительница Чернигова Валентина Пидвербная стала матерью 23 февраля 2011 года в возрасте 65 лет. У нее родилась здоровая девочка, которую назвали Анна-Мария.

Недавно дочь 78-летней Валентины Пидвербной, которая признана самой пожилой матерью Украины, пожаловалась на издевательства со стороны родительницы. На ситуацию обратили внимание правоохранители и местные власти, и ребенка изъяли работники соцслужб.

Отмечается, что во время проверки сотрудники ювенальной полиции совместно с работниками службы по делам детей установили, что ребенок проживает в не надлежащих санитарно-гигиенических условиях и подвергается домашнему насилию.

Также сообщали о том, что Подвербная заставляла девочку просить милостыню, совсем ничего ей не покупала, а операцию по исправлению косоглазия - делать отказывалась.

Валентина Подвербная с дочерью несколько лет назад (фото: "Суспільне")