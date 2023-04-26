Спливли нові деталі скандалу навколо найстаршої матері України і знущання з доньки

У Чернігові історія з вилученням 12-річної дівчинки у 78-річної матері Валентини Підвербної після скарг про жорстоку поведінку пенсіонерки та домашнє насильство викликала резонанс. Дитину тимчасово помістили до лікарні, а на жінку склали адмінпротокол та готується подання позову до суду.

Як з'ясувалося, у сім'ї часто були скандали та сварки, і сусіди скаржилися на крики, що лунали з квартири, де проживає найстарша мати України.

Що розповідають сусіди

Так, за словами жителів будинку, останні кілька тижнів конфлікти в сім'ї були регулярними. Як розповіла журналістам одна із сусідок, вона стала свідком, як Валентина Підвербна стукала у двері тамбура, оскільки її донька Анна-Марія зачинилася від жінки у квартирі.

"Коли дитина почула, що разом з матір'ю перебувала я і ще одна сусідка - вона відчинила двері. Коли Анна відчинила, то попросила допомоги. Я запитала, чи потрібно викликати поліцію та соцслужби, на це Анна відповіла, що так, треба викликати", - згадує жінка.

Вона додала, що в цей момент Піддубна-старша почала на неї кричати.

Також жінка додає, що дівчинка просила у матері елементарні засоби гігієни, такі як серветки та дезодорант, і через це у них спалахував скандал.

"Крики з цієї квартири я чую протягом двох тижнів. Востаннє чула, як Валентина ображала дитину, а у відповідь вона крикнула: "Я не скотина! Я - людина. Мені треба ходити до школи!" - так описує сусідка ситуацію.

Жінка висловила думку, що Валентина Підвербна "не в змозі нічого дати дитині".

Скарга на знущання та прохання забрати від матері

Нагадаємо, що сама Анна-Марія у нещодавніх публікаціях у своєму Instagram скаржилася, що мати рве її речі, не дозволяє митися та прати одяг.

Також дівчинка писала, що жінка її б'є, постійно лає, кличе косоокою через проблеми із зором, відмовляється давати добро на проведенні операції на оці, та нібито намагається довести до самогубства.

Ось цей пост 12-річної Анни-Марії зі скаргами на знущання з боку матері (фото: скрін посту instagram.com/canfg567)

Складання адмінпротоколу та вилучення із сім'ї

Тоді на пост школярки в мережі була оперативна реакція з боку поліції, мерії, соцслужб.

Правоохоронці 25 квітня розповіли, що було встановлено, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах і зазнає домашнього насильства.

На матір дівчинки склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 184 та за частиною 1 статті 173-2 КУпАП (домашнє насильство та невиконання обов'язків щодо виховання дітей).

Анну-Марію - за її згодою - вилучили з родини та помістили до лікарні для обстеження. При цьому лікар під час огляду травм не виявив.

Також у поліції зазначили, що у листопаді минулого року стосовно Валентини Підвербної вже складали адміністративні матеріали за аналогічними статтями КУпАП. Але тоді суд ці протоколи закрив.

Новий суд

Наразі Новозаводський районний суд Чернігова, куди подається новий позов, вирішуватиме подальшу долю дівчинки

Поліцейські та представники соцслужб розповіли, що Валентина Підвербна, яка стала матір'ю 23 лютого 2011 року у віці 65 років у результаті штучного запліднення і таким чином набула статусу найстаршої матері України, досить емоційно відреагувала на вилучення доньки, ходила до обласної лікарні, де знаходиться дитина.

До речі, нагадаємо, що понад рік тому на Валентину Підвербну подавали позов до суду з вимогою провести ДНК-експертизу у дівчинки Анни-Марії. Заявниця підозрювала, що для штучного запліднення жінки могли вкрасти чужі яйцеклітини.

Валентина Підвербна з дочкою кілька років тому (фото: "Суспільне")