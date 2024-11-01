Який вік дитини найнестерпніший? Ось, що про дитячі кризи кажуть психологи

Досвідчені батьки часто діляться розповідями про те, що у дитини почався "найнестерпніший вік". І майбутні або молоді батьки кожного разу лякаються і чекають того віку з занепокоєнням. Однак, який же вік у дитини найнестерпніший насправді?

Коли у дітей бувають кризи та чому вони стають нестерпними, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Все для дітей ".

Жахливі 2 роки

Криза 2-3 років знайома більшості дорослим, навіть тим, хто ще не став батьком. Дитина влаштовує істерики, плаче, вимагає свого, не слухається, а й ще стає зовсім некерованою. Усе, що робить - це складний іспит на міцність нервів батьків.

Насправді нічого дивного у такій поведінці немає, бо 2-3 річні діти - це жадібні дослідники. Вони з неймовірною цікавістю вивчають світ, пробують щось нове, вивчають кожен камінчик та кожне листячко.

Вони стають самостійними й вже можуть сказати, чого хочуть. Криза 3 років - важке випробування, але не найнестерпніша.

Нестерпні 4 роки

У 4 роки відволікти дитину або зупинити її істерику не так вже й легко. Діти в такому віці знають межі дозволеного, однак все одно використовують всі спроби трішки їх відтягнути. Самостійність дитини зростає, а це все частіше призводить до сліз.

З іншою сторони, з 4-річкою вже можна говорити змістовніше. Дитина в такому віці вже вчиться танцювати, співати, малювати й з нею стає цікавіше. Тому 4 роки - вік непростий, але не найгірший.

Похмурі 6 років

В 6-7 років дитина йде до школи і її поведінка знову кардинально змінюється. Вона може розплакатися від будь-якої дрібниці: не вийшло прочитати, не встигла записати, не виходить швидко лічити. Але у 6 років дитина так само любить обійматися, вивчати світ, бути поруч з батьками.

Вона може намалювати справжній шедевр, скласти з LEGO вежу. А ще у цьому віці діти розмірковують на серйозні теми. З ними цікаво говорити та разом досліджувати нове. Вони вже витримують довгу дорогу і з ними цікаво мандрувати. І 6 - не найгірший вік.

Неконтрольовані підлітки

Вони бунтують та не хочуть жити за правилами. Друзі стають важливіші за батьків. Вони закохуються, займаються сексом, страждають від нерозділеного кохання, від того, що світ недосконалий і вони в ньому теж.

Насправді якщо до підліткового віку у вас були з дитиною довірчі стосунки, то цей період пройде для вас без особливих потрясінь. Дитина буде з вами радитися, розповідати про те, як провела час, з такою дитиною вже можна говорити по-дорослому. І тому підлітковий вік - теж не найгірший.

Бути батьками - завжди непросто. І кожен вік дитини одночасно найкращий і найважчий. Які б зміни не торкнулися вашої дитини - це ваша дитина, ви любитимете її у будь-якому віці, у будь-якому стані.