"У них был только маленький чемодан": британская ТВ-звезда приютила семью из Украины

Отец 49-летней журналистки Рафаэль прежде был вынужден покинуть Южную Африку и перебраться в Британию, где ему предоставили политическое убежище. Произошло это после преследований из-за его участия в протестах Кейптаунского университета против апартеида в 1960-х годах.

Сейчас Каплински говорит, что сразу присоединилась к программе по поддержке беженцев из Украины, чтобы "подарить дом украинской семье", ведь и ее родные "имели честь" получить дом в Великобритании.

Британская ТВ-звезда Наташа Каплински (фото: instagram.com/kaplinskyn)

У диктора новостей (телеканалы Би-би-си, Channel 5, ITN и Sky News) Наташи двое детей - 13-летний сын Арло и 12-летняя дочь Анжелика. Муж телеведущей - банкир Джастин Бауэр.

"Я из семьи беженцев, и мне очень повезло, что у меня есть место, поэтому я должна была сделать шаг вперед...

Когда я забрала их четверых, отца, который частично ослеп и поэтому не мог сражаться, мать, 12-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, у них был всего лишь небольшой чемодан", - рассказывает она.

Каплински также отмечает, что ей очень нравятся ее гости, но понимает, что украинцы скучают по родине.

"Они самая замечательная семья, и они очень благодарны, но они просто хотят быть дома. Они общаются по FaceTime с друзьями и семьей в Украине каждый день. Хуже всего для них то, что они не могут вернуться домой", - говорит Наташа.

Украинская семья стала проживать у Каплински с конца апреля.

"Спасибо всем, кто помог им испытать лучшее в человечестве, пережив худшее. Молимся о конце ужасов войны", - так писали телеведущая 6 мая в своем Instagram по случаю первой недели жизни вместе "с нашими особенными украинскими гостями".

Наташа Каплински рассказала о семье беженцев из Украины, которые стали гостями в ее доме (фото: instagram.com/kaplinskyn)