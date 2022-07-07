UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"У них был только маленький чемодан": британская ТВ-звезда приютила семью из Украины

Фото: Наташа Каплински, британская телеведущая (instagram.com/kaplinskyn)
Автор: Владимир Костырин

Известная английская телеведущая Наташа Каплински пригласила украинскую семью, которая из-за полномасштабного вторжения РФ выехала из родной страны в Великобританию в поисках убежища, пожить в своем доме. Телезвезда объясняет поступок моральной потребностью - раньше и ее семья была беженцами.

Об этом передает The Telegraph.

Отец 49-летней журналистки Рафаэль прежде был вынужден покинуть Южную Африку и перебраться в Британию, где ему предоставили политическое убежище. Произошло это после преследований из-за его участия в протестах Кейптаунского университета против апартеида в 1960-х годах.

Сейчас Каплински говорит, что сразу присоединилась к программе по поддержке беженцев из Украины, чтобы "подарить дом украинской семье", ведь и ее родные "имели честь" получить дом в Великобритании.

Британская ТВ-звезда Наташа Каплински (фото: instagram.com/kaplinskyn)

У диктора новостей (телеканалы Би-би-си, Channel 5, ITN и Sky News) Наташи двое детей - 13-летний сын Арло и 12-летняя дочь Анжелика. Муж телеведущей - банкир Джастин Бауэр.

"Я из семьи беженцев, и мне очень повезло, что у меня есть место, поэтому я должна была сделать шаг вперед...

Когда я забрала их четверых, отца, который частично ослеп и поэтому не мог сражаться, мать, 12-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, у них был всего лишь небольшой чемодан", - рассказывает она.

Каплински также отмечает, что ей очень нравятся ее гости, но понимает, что украинцы скучают по родине.

"Они самая замечательная семья, и они очень благодарны, но они просто хотят быть дома. Они общаются по FaceTime с друзьями и семьей в Украине каждый день. Хуже всего для них то, что они не могут вернуться домой", - говорит Наташа.

Украинская семья стала проживать у Каплински с конца апреля.

"Спасибо всем, кто помог им испытать лучшее в человечестве, пережив худшее. Молимся о конце ужасов войны", - так писали телеведущая 6 мая в своем Instagram по случаю первой недели жизни вместе "с нашими особенными украинскими гостями".

Наташа Каплински рассказала о семье беженцев из Украины, которые стали гостями в ее доме (фото: instagram.com/kaplinskyn)

Ранее мы рассказывали, что дети из Украины, которые бежали от войны, могут рассчитывать в Британии на бесплатные места в летних лагерях.

Добавим также, перед этим украинцы развеяли мифы о "дорогущей Британии".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБеженцы