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Летние лагеря в Англии приглашают украинских детей, бегущих от войны: все бесплатно

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Среда 06 июля 2022 15:00
Летние лагеря в Англии приглашают украинских детей, бегущих от войны: все бесплатно Фото: Летние лагеря в Англии ждут украинских детей (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинские дети, бежавшие от войны, могут рассчитывать на бесплатные места в летних лагерях Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail.

Детям предлагаются места в летних лагерях

Организация Mail Force расширяет свою программу на 1 миллион долларов для финансирования летних лагерей для украинских детей в Великобритании после ее феноменального старта.

"Чтобы тепло поприветствовать тысячи семей, бежавших от ужасов войны, мы предлагаем бесплатные места на недели активного отдыха", - сказано в сообщении.

Образовательные летние лагеря помогут детям выучить английский язык, завести друзей и весело провести время, а их матерям в то же время отдохнуть.

Благотворительная организация Main Force, созданная изданием, объявляет о новом партнерстве с Activate Camps, которая имеет 31 площадку по всей Англии для детей в возрасте от 5 до 14 лет.

"Мы рады предложить финансируемые места украинским детям этим летом", - сообщил руководитель лагерей Activate Camps Том Суэйнстон.

Маленьким украинским беженцам помогут освоиться, если они не знают английского языка.

Летние лагеря в Англии приглашают украинских детей, бегущих от войны: все бесплатно

Как мы ранее писали, семью украинских беженцев из девяти человек выгнали из дома в Англии через месяц.

Также мы сообщали, что украинцам развеяли мифы о "дорогущей Британии".

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