Летние лагеря в Англии приглашают украинских детей, бегущих от войны: все бесплатно

Украинские дети, бежавшие от войны, могут рассчитывать на бесплатные места в летних лагерях Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail.

Детям предлагаются места в летних лагерях

Организация Mail Force расширяет свою программу на 1 миллион долларов для финансирования летних лагерей для украинских детей в Великобритании после ее феноменального старта.

"Чтобы тепло поприветствовать тысячи семей, бежавших от ужасов войны, мы предлагаем бесплатные места на недели активного отдыха", - сказано в сообщении.

Образовательные летние лагеря помогут детям выучить английский язык, завести друзей и весело провести время, а их матерям в то же время отдохнуть.

Благотворительная организация Main Force, созданная изданием, объявляет о новом партнерстве с Activate Camps, которая имеет 31 площадку по всей Англии для детей в возрасте от 5 до 14 лет.

"Мы рады предложить финансируемые места украинским детям этим летом", - сообщил руководитель лагерей Activate Camps Том Суэйнстон.

Маленьким украинским беженцам помогут освоиться, если они не знают английского языка.