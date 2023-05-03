"У вас мала зарплата?" На Рівненщині спалахнув скандал через випускний у дитячому садочку (фото)

У дитячому садочку в місті Дубно, що на Рівненщині, розгорівся скандал про організацію випускного вечора. Вихователі склали список усього необхідного та вимагали в батьків за це гроші.
Про це повідомив військовий ЗСУ та місцевий мешканець Володимир Дубно на своїй сторінці у Facebook.
"Я думав, що дубенчани за рік повномасштабного вторгнення Росії на Україну змінилися, що війна Росії проти України змінила людей. А ось і ні. Батьки знову організовують збір коштів для подарунків вихователям та адміністрації навчальних закладів чи дошкільних навчальних закладів", - пише Володимир.
Він пригадує, що у 2015 році завідувачка закладу Тамара Нестеренко створила так званий Договір з батьками. Тоді Володимир з однодумцями завітали до навчального закладу, щоб побачити корумпований папірець, однак його очільниця викинула в смітник.
Завідувачка скандального дитсадочка в Дубно Тамара Нестеренко (фото: facebook.com/Володимир Дубно)
Після того випадку, за словами Володимира, завідувачка так і залишилася на посаді. Певний час корупції в закладі не спостерігали, проте згодом вона знову повернулася.
Цього разу вихователі склали список подарунків для працівників дитячого садочка та написали список усього необхідного для свята. Кожен з батьків повинен був скинутися по 500 гривень.
Варто зазначити, що в цю суму входило не лише святкування випускного, а й інші потреби навчального закладу.
Перелік необхідного для випускного із цінами (фото: facebook.com/Володимир Дубно)
"Пані Тамара Нестеренко, вам чого бракує? У вас мала зарплата, чи посада не влаштовує, вам нічого не зробиться, коли братимете батьківські подачки? Батьки, чого ви навчаєте своїх дітей? За що всі ці смерті, щоб ми знову верталися у гр*обаний совок, де постійно треба, комусь щось давати? Яке майбутнє своїх дітей ви бачите?" - обурюється місцевий мешканець.
Після того, як пан Володимир розповів про спроби корупції в дитячому садочку, на нього заявили до поліції. Зробила це начальник дубенського управління освіти Наталія Іваницька.
Фото: facebook.com/Володимир Дубно
"Сьогодні мав розмову зі старшим лейтенантом, який представився, але через поганий зв'язок я не почув, як насправді його прізвище. А потім він просто не захотів представитися, сказав: "Я ж вам вже називався" та кинув слухавку", - розповідає користувач.
Поки що скандал не добіг свого завершення, адже незрозуміло, чи буде в дітей випускний і за чиї кошти. А також найбільш тривожне запитання: чи отримають очікувані подарунки вихователі та адміністрація садочка.
Натомість у батьківській спільноті "Батьки SOS" сплила ще одна історія. У ній йдеться про ще один дитячий випускний, за який у батьків вимагали по 4 000 гривень. У результаті одна з мам, дружина військового, відмовилася вести свого сина на свято.
Скриншот: facebook.com/Батьки SOS
Раніше ми розповідали про ще один інцидент у ДНЗ, де в батьків вимагали секретні дані про військовослужбовців.
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