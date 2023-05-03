"У вас мала зарплата?" На Рівненщині спалахнув скандал через випускний у дитячому садочку (фото)

Деталі скандалу

"Я думав, що дубенчани за рік повномасштабного вторгнення Росії на Україну змінилися, що війна Росії проти України змінила людей. А ось і ні. Батьки знову організовують збір коштів для подарунків вихователям та адміністрації навчальних закладів чи дошкільних навчальних закладів", - пише Володимир.

Він пригадує, що у 2015 році завідувачка закладу Тамара Нестеренко створила так званий Договір з батьками. Тоді Володимир з однодумцями завітали до навчального закладу, щоб побачити корумпований папірець, однак його очільниця викинула в смітник.

Завідувачка скандального дитсадочка в Дубно Тамара Нестеренко (фото: facebook.com/Володимир Дубно)

Після того випадку, за словами Володимира, завідувачка так і залишилася на посаді. Певний час корупції в закладі не спостерігали, проте згодом вона знову повернулася.

Цього разу вихователі склали список подарунків для працівників дитячого садочка та написали список усього необхідного для свята. Кожен з батьків повинен був скинутися по 500 гривень.

Варто зазначити, що в цю суму входило не лише святкування випускного, а й інші потреби навчального закладу.

Перелік необхідного для випускного із цінами (фото: facebook.com/Володимир Дубно)

"Пані Тамара Нестеренко, вам чого бракує? У вас мала зарплата, чи посада не влаштовує, вам нічого не зробиться, коли братимете батьківські подачки? Батьки, чого ви навчаєте своїх дітей? За що всі ці смерті, щоб ми знову верталися у гр*обаний совок, де постійно треба, комусь щось давати? Яке майбутнє своїх дітей ви бачите?" - обурюється місцевий мешканець.

Що сталося після розголосу

Після того, як пан Володимир розповів про спроби корупції в дитячому садочку, на нього заявили до поліції. Зробила це начальник дубенського управління освіти Наталія Іваницька.

Фото: facebook.com/Володимир Дубно

"Сьогодні мав розмову зі старшим лейтенантом, який представився, але через поганий зв'язок я не почув, як насправді його прізвище. А потім він просто не захотів представитися, сказав: "Я ж вам вже називався" та кинув слухавку", - розповідає користувач.

Поки що скандал не добіг свого завершення, адже незрозуміло, чи буде в дітей випускний і за чиї кошти. А також найбільш тривожне запитання: чи отримають очікувані подарунки вихователі та адміністрація садочка.

Натомість у батьківській спільноті "Батьки SOS" сплила ще одна історія. У ній йдеться про ще один дитячий випускний, за який у батьків вимагали по 4 000 гривень. У результаті одна з мам, дружина військового, відмовилася вести свого сина на свято.

Скриншот: facebook.com/Батьки SOS