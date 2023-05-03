"У вас маленькая зарплата?" В Ровенской области разгорелся скандал из-за выпускного в детском саду (фото)

Детали скандала

"Я думал, что дубенчане за год полномасштабного вторжения России в Украину изменились, что война России против Украины изменила людей. А вот и нет. Родители снова организуют сбор средств для подарков воспитателям и администрации учебных заведений или дошкольных учебных заведений", - пишет Владимир.

Он напоминает, что в 2015 году заведующая заведением Тамара Нестеренко создала так называемый Договор с родителями. Тогда Владимир с единомышленниками посетили учебное заведение, чтобы увидеть коррумпированную бумажку, однако ее руководитель выбросила в мусорник.

Заведующая скандальным детсадом в Дубно Тамара Нестеренко (фото: facebook.com/Владимир Дубно)

После того случая, по словам Владимира, заведующая так и осталась в должности. Одно время коррупции в заведении не наблюдали, однако впоследствии она снова вернулась.

В этот раз воспитатели составили список подарков для работников детского сада и написали список всего необходимого для праздника. Каждый родитель должен был скинуться по 500 гривен.

Следует отметить, что в эту сумму входило не только празднование выпускного, но и другие потребности учебного заведения.

Список необходимого для выпускного с ценами (фото: facebook.com/Владимир Дубно)

"Госпожа Тамара Нестеренко, вам чего не хватает? У вас маленькая зарплата, или должность не устраивает, вам ничего не сделается, если будете брать родительские подачки? Родители, чему вы учите своих детей? За что все эти смерти, чтобы мы снова возвращались в гр*банный совок, где постоянно надо, кому-то давать? Какое будущее своих детей вы видите?" - возмущается местный житель.

Что произошло после огласки

После того как Владимир рассказал о попытках коррупции в детском саду, на него заявили в полицию. Сделала это начальник дубенского управления образования Наталья Иваницкая.

Фото: facebook.com/Владимир Дубно

"Сегодня разговаривал со старшим лейтенантом, который представился, но из-за плохой связи я не услышал, как на самом деле его фамилия. А потом он просто не захотел представиться, сказал: "Я же вам уже назывался" и бросил трубку", - рассказывает пользователь.

Пока скандал не дошел до завершения, ведь непонятно, будет ли у детей выпускной и за чьи средства. А также самый тревожный вопрос: получат ли ожидаемые подарки воспитатели и администрация садика.

В родительском сообществе "Батьки SOS" всплыла еще одна история. В ней говорится еще об одном детском выпускном, за который у родителей требовали по 4 000 гривен. В результате одна из мам, жена военного, отказалась вести своего сына на праздник.

Скриншот: facebook.com/Родители SOS