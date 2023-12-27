"У лікарні немає коштів": українцям розповіли про поширену маніпуляцію

Часто пацієнтам можуть казати, що "у лікарні немає достатньо коштів, тому ліки не закуповуються". Тому вимагають, щоб пацієнти за свої гроші купували ліки та медвироби. Однак, це маніпуляція.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Що варто знати

Підписуючи договір із НСЗУ, надавачі медичних послуг зобов’язані дотримуватися всіх його умов. Серед яких - забезпечити наявність всіх медичних виробів, витратних матеріалів і лікарських засобів, необхідних для надання послуг, згідно з умовами договору.

Йдеться про ліки та медвироби з Національного переліку основних лікарських засобів, які лікарні, що надають медичні послуги, мають закуповувати самостійно.

Також є певні ліки, які медзаклади отримують через централізовані закупівлі державного підприємства "Медичні закупівлі України".

Всі ці ліки та медвироби мають надаватись пацієнтам при стаціонарному та амбулаторному-поліклінічному лікуванні безоплатно.

Як діяти при відмові безкоштовного лікування

Трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у безоплатному лікуванні, гарантованому Програмою медгарантій. У такому випадку діяти потрібно так:

звернутися за роз’ясненнями до керівника лікарні. Або ж до власника закладу охорони здоров’я - відповідного органу місцевої влади

якщо спілкування з керівником лікарні не дало результату - потрібно подати скаргу до НСЗУ

дзвінок до контакт-центру НСЗУ чи подання скарги - не формальність. НСЗУ реагує на кожне звернення

Строк розгляду скарги - 30 робочих днів, відповідно до законодавства. Але здебільшого розгляд займає не більше десяти робочих днів.

Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати у зверненні всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта. Інакше НСЗУ звертається до заявника для уточнення інформації, і розгляд скарги займає набагато більше часу.