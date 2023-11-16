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"У кожному з нас живуть кліщі": Дерматолог пояснила, чому не варто боятися демодексу

Чому не варто боятися кліща демодекс (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Нерідко люди стикаються з таким явищем, як демодекс - це певний вид висипів на обличчі, які обов’язково потребують професійного лікування. Та не всі знають, з чим це пов’язано.

Про те, з чим пов'язаний демодекс і які кліщі живуть в кожному з нас, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар дерматолога Наталі Ільчук для блогу про здоров'я в Instagram та на YouTube "Здорова розмова".

Що таке демодекс 

Демодекс - це кліщ, який живе у кожному з нас. Наприклад, ми звикли й досить часто в рутині застосовуємо турботу про мікрофлору кишківника. Ми п’ємо пробіотики після антибіотиків, йогурти, тобто, заселяємо цю мікрофлору гарними бактеріями, лактобактеріями. 

"Зі шкірою у нас та ж сама історія. Але не всі розуміють, що цю ж турботу ми маємо переносити і на шкіру. Не всі розуміють, що на шкірі існує власна екосистема - це називається мікробіом шкіри”. Він також складається з бактерій, вірусів, грибків і тих самих кліщів - є хороші, є умовно патогенні", - каже дерматолог. 

Ці кліщі знаходяться в рівновазі, але там дуже багато різних мікроорганізмів і їхнє співвідношення - воно у кожного різне. За словами Наталі, за рівнем індивідуальності,  це можна прирівняти до відбитка пальця, який у кожного свій. 

Теж саме можна сказати й про мікробіом - він у кожного особливий. Але кліщі демодекс є у кожного. 

Чому не варто боятися демодексу (фото: Freepik)

Що робить кліщ демодекс і чому його не варто боятися 

Якщо спиратися на слова дерматолога, то кліщі просто живуть, а організмі кожної людини. А їхнє єдине завдання - їсти шкірне сало. І коли виникають акне або інше запальне захворювання, наприклад, як розацеа, періоральний дерматит, то на фоні збільшення виділення шкірного сала, їх може ставати більше. 

Але варто розуміти, що під час лікування - ми не вбиваємо демодекса. Та при зменшенні виділення шкірного сала - стає менше й кліщів демодексу. 

До того ж дерматолог зауважила, що вилікувати демодекс неможливо і не варто, адже він є частиною мікробіому і має там бути.

Раніше ми розповідали про те, що дерматолог пояснила, чим небезпечна меланома.

Також читайте наш матеріал про те, чи можна вірити карті акне для обличчя.

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