"В каждом из нас живут клещи": дерматолог объяснила, почему не стоит бояться демодекса

Что такое демодекс

Демодекс - это клещ, живущий в каждом из нас. К примеру, мы привыкли и довольно часто в рутине применяем заботу о микрофлоре кишечника. Мы пьем пробиотики после антибиотиков, йогурты, то есть заселяем эту микрофлору хорошими бактериями, лактобактериями.

"С кожей у нас та же история. Но не все понимают, что эту же заботу мы должны переносить и на кожу. Не все понимают, что на коже существует собственная экосистема - это называется микробиом кожи”. Он также состоит из бактерий, вирусов , грибков и тех же клещей - есть хорошие, есть условно патогенные", - говорит дерматолог.

Эти клещи находятся в равновесии, но там очень много разных микроорганизмов и их соотношение - оно у каждого разное. По словам Натальи, по уровню индивидуальности это можно приравнять к отпечатку пальца, который у каждого свой.

Тоже самое можно сказать и о микробиоме - он у каждого особенный. Но клещи демодекса есть у каждого.

Почему не стоит бояться демодекса (фото: Freepik)

Что делает клещ демодекс и почему его не стоит бояться

Если опираться на слова дерматолога, то клещи просто живут, а в организме каждого человека. А их единственная задача - есть кожное сало. И когда возникают акне или другое воспалительное заболевание, например, как розацеа, периоральный дерматит, то на фоне увеличения выделения кожного сала, их может становиться больше.

Но следует понимать, что во время лечения - мы не убиваем демодекса. Но при уменьшении выделения кожного сала становится меньше и клещей демодекса.

К тому же дерматолог заметила, что вылечить демодекс невозможно и не стоит, ведь он является частью микробиому и должен быть там.