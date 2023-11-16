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"В каждом из нас живут клещи": дерматолог объяснила, почему не стоит бояться демодекса

Почему не стоит бояться клеща демодекс (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Нередко люди сталкиваются с таким явлением, как демодекс - это определенный вид высыпаний на лице, который обязательно нуждается в профессиональном лечении. Но не все знают, с чем это связано.

О том, с чем связан демодекс и какие клещи живут в каждом из нас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий дерматолога Натальи Ильчук для блога о здоровье в Instagram и на YouTube "Здоровый разговор".

Что такое демодекс

Демодекс - это клещ, живущий в каждом из нас. К примеру, мы привыкли и довольно часто в рутине применяем заботу о микрофлоре кишечника. Мы пьем пробиотики после антибиотиков, йогурты, то есть заселяем эту микрофлору хорошими бактериями, лактобактериями.

"С кожей у нас та же история. Но не все понимают, что эту же заботу мы должны переносить и на кожу. Не все понимают, что на коже существует собственная экосистема - это называется микробиом кожи”. Он также состоит из бактерий, вирусов , грибков и тех же клещей - есть хорошие, есть условно патогенные", - говорит дерматолог.

Эти клещи находятся в равновесии, но там очень много разных микроорганизмов и их соотношение - оно у каждого разное. По словам Натальи, по уровню индивидуальности это можно приравнять к отпечатку пальца, который у каждого свой.

Тоже самое можно сказать и о микробиоме - он у каждого особенный. Но клещи демодекса есть у каждого.

Почему не стоит бояться демодекса (фото: Freepik)

Что делает клещ демодекс и почему его не стоит бояться

Если опираться на слова дерматолога, то клещи просто живут, а в организме каждого человека. А их единственная задача - есть кожное сало. И когда возникают акне или другое воспалительное заболевание, например, как розацеа, периоральный дерматит, то на фоне увеличения выделения кожного сала, их может становиться больше.

Но следует понимать, что во время лечения - мы не убиваем демодекса. Но при уменьшении выделения кожного сала становится меньше и клещей демодекса.

К тому же дерматолог заметила, что вылечить демодекс невозможно и не стоит, ведь он является частью микробиому и должен быть там.

Раньше мы рассказывали о том, что дерматолог объяснила, чем опасна меланома.

Также читайте наш материал о том, можно ли верить карте акне для лица.

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