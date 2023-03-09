UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"У Харкові складна ситуація": Бурмака розповіла про рідне місто

Марія Бурмака (фото: facebook/maria.burmaka)
Автор: Василина Копитко

Співачка Марія Бурмака розповіла про рідний Харків та розвіяла міф про його проросійські настрої. Також згадала, яким було місто за часів дитинства і юності артистки.

Про це Марія Бурмака розповіла в інтерв'ю РБК Україна.

Про Харків і українську мову

"В Харкові знищувалося все українське. Розстріляне відродження - це поети з Харкова, письменники з будинку "Слово" - теж були знищені і розстріляні. Близькість з Росією і пропаганда спричинила те, що в Харкові багато було російського виховання і російської мови", - згадує Марія.

Також співачка додає, що у її дитинстві була тільки одна українська школа в місті. А вона навчалася у російській, що була біля її дому, бо батькам було складно і далеко щодня її возити в українську школу.

"Коли я навчалася, то українською на всю школу розмовляла я сама. Коли ми з татом йшли вулицею - на нас оглядалися", - розповідає артистка.

Яким Харків запам'ятався Бурмаці

Бурмака зазначає, що у Харкові вилучались книжки з бібліотек, вистави йшли російською. Це була власне така державна політика. При цьому це насадження російської культури спричинило певний спротив.

"Тим не менше, я з Харкова, ТНМК і Жадан. Тобто дуже яскраві представники українців саме з Харкова", - каже Марія.

Також додає, що Харків вона якому я народилася і провела юнацькі роки - це місто науки, інтелігенції й студентів. У Харкові найбільше всього навчальних закладів. Це місто розумних людей.

"Місто дуже змінилося за останні вісім років. У Харкові складна ситуація, але я завжди казала, що це українське місто. Навіть своїм прикладом я намагалась це показати. Харків стоятиме і він стоїть", - розповіла Бурмака.

Читайте також наше велике інтерв'ю із Марією Бурмакою для РБК Україна.

Раніше ми писали про те, що Марія Бурмака зробила заяву про російську мову в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шоу-бізнес