"У Харкові складна ситуація": Бурмака розповіла про рідне місто

Про Харків і українську мову

"В Харкові знищувалося все українське. Розстріляне відродження - це поети з Харкова, письменники з будинку "Слово" - теж були знищені і розстріляні. Близькість з Росією і пропаганда спричинила те, що в Харкові багато було російського виховання і російської мови", - згадує Марія.

Також співачка додає, що у її дитинстві була тільки одна українська школа в місті. А вона навчалася у російській, що була біля її дому, бо батькам було складно і далеко щодня її возити в українську школу.

"Коли я навчалася, то українською на всю школу розмовляла я сама. Коли ми з татом йшли вулицею - на нас оглядалися", - розповідає артистка.

Яким Харків запам'ятався Бурмаці

Бурмака зазначає, що у Харкові вилучались книжки з бібліотек, вистави йшли російською. Це була власне така державна політика. При цьому це насадження російської культури спричинило певний спротив.

"Тим не менше, я з Харкова, ТНМК і Жадан. Тобто дуже яскраві представники українців саме з Харкова", - каже Марія.

Також додає, що Харків вона якому я народилася і провела юнацькі роки - це місто науки, інтелігенції й студентів. У Харкові найбільше всього навчальних закладів. Це місто розумних людей.

"Місто дуже змінилося за останні вісім років. У Харкові складна ситуація, але я завжди казала, що це українське місто. Навіть своїм прикладом я намагалась це показати. Харків стоятиме і він стоїть", - розповіла Бурмака.