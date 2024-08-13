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"В погоне за счастьем", "А в душе я танцую" и другие. Вдохновляющие фильмы для легкого вечера и настроения

Вторник 13 августа 2024 19:45
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"В погоне за счастьем", "А в душе я танцую" и другие. Вдохновляющие фильмы для легкого вечера и настроения Вдохновляющие фильмы, которые стоит посмотреть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Эти истории учат видеть прекрасное при любых обстоятельствах и не сдаваться даже тогда, когда больше всего хочется это сделать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ярких кинематографических сюжетах, которые приятно поразят вас и надолго останутся в памяти.

"В погоне за счастьем"

В центре сюжета оказывается Крис Гарднер - семьянин, у которого есть жена и сын. Он стремится преуспеть, и для этого пытается продать аппараты для городских клиник. Однако счастье не идет в его руки так легко, как он этого хотел бы. Удастся ли главному герою получить желаемое и наконец-то стать счастливым?

"А в душе я танцую"

В центре истории - главный герой Майкл, который всю свою жизнь провел в доме для инвалидов. Он страдает симптомами церебрального паралича и практически не может передвигаться.

Однако, находясь в реабилитационном центре, он знакомится с парнем по имени Рори, и тот демонстрирует незаурядную радость. Рори не собирается отчаиваться, даже не смотря на всю свою ситуацию. Этот пример становится очень вдохновляющим для Майкла.

"Клик. С пультом по жизни"

Архитектор Ньюмен - зануда и трудоголик, помешанный на работе, он мало думаюет о жене и детях. На фоне этих событий в его жизни появляется ангел Морти, который по совместительству является продавцом в универсальном магазине.

Тот дает Ньюману эдакую "волшебную палочку" - пульт, с помощью которого можно получить определенные неожиданные вещи. К примеру, убавлять раздражительные звуки, настраивать цвет лица либо перематывать свою жизнь назад-вперед, пропуская неприятные моменты.

"Особенные"

Основанная на реальной истории лента разворачивается вокруг Бруно и Малика - волонтеров и товарищей, много лет ухаживающих за детьми с тяжелой формой аутизма. Однако в их жизнь приходят проблемы - после того, как инспекторы находят ряд недостатков в их организации, из-за чего она может быть закрыта.

"Заплати другому"

Фильм снят по одноименному роману Кэтрин Райан Хайд. В центре истории - мальчик Тревор, живущий в обычной семье. Он получает от учителя задание - найти способ, как изменить мир.

Дети начинают выдумывать свои идеи, тогда как Тревор предлагает следующее: бескорыстно помочь трем незнакомым людям. При этом каждый из них также должен помочь трем следующим людям, и это нужно для того, чтобы добро возрастало в геометрической прогрессии. Вдохновляющая история не оставит равнодушным никого.

Также возьмите себе на заметку эти романтические ленты - они приятно вас удивят.

А еще посмотрите нашу подборку сериалов о школе, отношениях и дружбе, которые понравятся не только подросткам.

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