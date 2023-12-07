"У вас є розум?": Ірма Вітовська звернулась до тих, хто дивиться російський серіал "Слово пацана"

Ірма Вітовська з обуренням звернулась до тих, хто дивиться російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті"

Велика кількість українців не може збагнути, чому підліткам дозволяють дивитися цей бандитський серіал, який не несе в собі жодного доброго сенсу. Навпаки, він про жорстокість, невдоволеність життям, безвихідність та злобу на весь світ навколо себе.

Ірма, як людина, яка добре знається на кінематографі та має чітку позицію у цій війні, прокоментувала своє ставлення до популярності цього серіалу. Спочатку акторка написала невеликий допис.

"Тут така штука, наші малолітні тінейджери заліпають на серіал "Слово пацана" і починають мріяти про СРСР. В телеграм дивляться та оце лазять по ТікТоку лівацькі ідеї (в коментарях багато про “все поділити”, про буржуїв і про всіляку прекрасну СРСР) знову зачаровують покоління. Як на мене, вся ця зараза з-за перебрика, несе таку ж небезпеку, як і зброя. А головне, в маленьких голівках чомусь знаходить симпатію", - пише Ірма

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Але на цих словах Вітовська не зупинилась, вона вирішила піти іншим шляхом і записала обурливе відео для СБУ та Міністерства культури.

“Хочу звернутися до СБУ, а також звернутися до всіх громадян, з такою проблемою - сьогодні набув популярності серіал “Слово пацана” російського виробництва серед наших підлітків. Наші підлітки симпатизують російському серіалу країни, яка вбиває наших підлітків і нас всіх”, - почала своє обурення акторка.

Далі жінка перейшла на більш серйозну тему, яка чітко переплітається з війною і цим серіалом.

"Я не розумію чому в голові не складається якась логічна ланка. Але я б хотіла запитатися і подивитися на батьків цих дітей. Я б хотіла, особливо, подивитися на батьків з Західної України таких дітей, бо такі теж є. І оці всі схвальні емоційні симпатії й коментарі, які ми вивчаємо з приводу "Повертаймось в СРСР". Отак той, хто не слідкує за цим контентом, я вам зроблю відкриття, дорогі українці, таких коментарів дуже багато, це небезпечно, так само як і війна, це те, що влазить в голови до наших підлітків і не треба тут писати що Україна не зробила достатньо контенту краще дивіться американський контент або будь-який інший", - продовжує Ірма.

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Також вона сказала, що не розуміє цю залежність від російського контенту на другому році війни. Коли ми втрачаємо кращих, тих, хто зберігає спокій та сон цих підлітків. Коли дуже багато їх ровесників лежить в землі роздерті бомбами, знищені, вивезені в Росію під тортурами, під насильством.

"Я хочу запитатися у батьків, у вас є совість, у вас є гідність, у вас є взагалі інтелект проговорити з вашими дітьми про війну? Або я тоді не розумію. Якщо ж вам симпатична інша країна, то що ви тут робите?" - звернулась до батьків Вітовська.