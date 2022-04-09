"У них будинки з цегли та нутелла": російські загарбники озвіріли від життя людей у передмісті Києва
Під час окупації Бородянки російська армія творила безчинства і мародерила по повній програмі. Загарбники виносили з будинків все, залишаючи там лише стіни. Вони були дуже здивовані, що українці можуть нормально жити.
Про це розповіла українка з Бородянки, будинок якої грабували окупанти. Відео з'явилося в мережі.
Жінка повідомила, що, коли вони сиділи в погребі у дворі, вона почула такі фрази окупантів.
"Ти подивися, у них всі будинки з цегли, в кожному будинку ноутбук і вони жеруть нутеллу", - говорили російські військові.
Українка здивована до глибини душі, як такі прості речі для когось можуть здаватися розкішшю.
Дивіться на відео розповідь мешканки Київської області.
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