"У черзі за їжею стояли 300 людей": волонтер із Маріуполя довірив історію музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова

Аскольд був впевнений, що війна - це ненадовго. Але 11 березня 2022 року на подвір’я його будинку прилетіли бомби і загинули його сусіди. Того ж дня він перебрався із родиною до бомбосховища у кінотеатрі "Комсомолець".

"У сховищі 300 людей стояли з одноразовими тарілками у черзі за їжею. Половина з них - маленькі діти. Вже тільки після цього ти більше ніколи не будеш таким, як раніше", - пригадує Аскольд.

Нову дійсність здорова психіка відмовлялася сприймати. Чоловік зізнається: ніколи не знав, що душа - це м’яз, який може стомитися і більше не чинити опору. Останньою краплею стала поїздка до магазину "Дзеркальний" за продуктами.

"Ми відправилися туди з другом. Коли вийшли, побачили його знайомих. У золоті, діамантах, з пакетами їжі - вони лежали на землі мертві. У той момент я усвідомив, що треба ризикувати і виїжджати", - розповідає Аскольд.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.