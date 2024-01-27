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"В очереди за едой стояли 300 человек": волонтер из Мариуполя доверил историю музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова

"В очереди за едой стояли 300 человек": волонтер из Мариуполя доверил историю музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Он – известный свадебный тамада, вывезший из охваченного ужасом города многих мариупольцев.

Видел, как люди теряли жизнь под обстрелами и разум от страха. Аскольд Квятковский из Мариуполя доверил свою историю Музею «Голоса Мирных» Фонда Рината Ахметова.

Аскольд был уверен, что война – это ненадолго. Но 11 марта 2022 года во двор его дома прилетели бомбы и погибли его соседи. В тот же день он перебрался с семьей в бомбоубежище в кинотеатре "Комсомолец".

"В хранилище 300 человек стояли с одноразовыми тарелками в очереди за едой. Половина из них – маленькие дети. Уже только после этого ты больше никогда не будешь таким, как раньше", – вспоминает Аскольд.

Новую действительность здоровая психика отказывалась воспринимать. Мужчина признается: никогда не знал, что душа – это мышца, которая может устать и больше не сопротивляться. Последней каплей стала поездка в магазин "Зеркальный" за продуктами.

"Мы отправились туда с другом. Когда вышли, увидели его знакомых. В золоте, бриллиантах, с пакетами пищи – они лежали на земле мертвые. В тот момент я осознал, что надо рисковать и уезжать", – рассказывает Аскольд.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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