"У будинку ні вікон, ні дверей": мешканці Львова розповіли про наслідки ракетного удару

У Львові 6 липня росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених. Знищено понад 50 квартир.

Львів'яни розповіли про нічну атаку росіян, і що їм довелося пережити, повідомляє Радіо Свобода.

Що кажуть жителі Львова про ракетну атаку

Одна з постраждалих отримала травми від вибуху та йде до лікарні. Жінці вдалося врятувати свого собаку.

"Слава Богу, що я і собаку знайшла. Вийшла, сиджу, в чому я є. Ще треба до восьмої лікарні їхати зашити. Перший вибух був - вазони у мене попадали. А потім так попадало, що вже все - нічого, порожньо", - розповіла мешканка Львова.

Вона повідомила, що у квартирі під час вибуху знаходилася сама.

"Все постраждало, все. У будинку ні вікон, ні дверей - нічого немає. Ось тут трохи поранило ногу, голову. Мені спину посікло - ударна хвиля пішла, вікна вибило", - поділилася ще одна львів'янка.

У момент прильоту ракети вона була у квартирі з дочкою і чоловіком, який переніс інсульт. Ще одна мешканка розповіла, що у цей момент у її будинку перебувало п'ять осіб. Постраждала лише вона.

У Львові рятувальники продовжують розгрібати завали (фото: ДСНС)

Зазначається, що Львів атакували ракетами "Калібр". Їх було випущено 10, але, на жаль, 3 збити не вдалося. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

А ось так зараз виглядає Львів після нічної атаки росіян.