"У Бородянці земля була чорною від попелу": історія київського волонтера у музеї "Голоси мирних"

У перші дні вторгнення ворог скинув чимало авіабомб, зокрема й на Бородянку. Після звільнення міста Роман допомагав розгрібати руїни.

"Перше, що я побачив у Бородянці, - чорні від попелу асфальт і землю. Все навколо було усіяно снарядами, будинки - розбомблені. Але найбільше мене вразив запах. Це була суміш зі спаленого заліза і смерті", - розповідає Роман.

Він із Києва. До того моменту як побачив те, що пережила Бородянка, допомагав стареньким і дітям у столиці свіжим хлібом. Навчився його випікати сам.

"Ще до вторгнення я купив у магазині багато борошна за акційною ціною, подумав, що десь згодиться. Так і сталося, коли усі магазини в місті спорожніли... У мене була одна хлібопічка, потім принесли ще одну. Я випікав хліб 24 на 7", - пригадує Роман.

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