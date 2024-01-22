UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"У Бородянці земля була чорною від попелу": історія київського волонтера у музеї "Голоси мирних"

"У Бородянці земля була чорною від попелу": історія київського волонтера у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Він власноруч розбирав завали житлових будинків у деокупованій Бородянці й ходив 15 км пішки за ліками для інших у спорожнілому Києві. А ще навчився випікати й роздавав людям хліб.

Свою історію Роман Гасило розповів Олексію Суханову, амбасадору музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, актору та ведучому.

У перші дні вторгнення ворог скинув чимало авіабомб, зокрема й на Бородянку. Після звільнення міста Роман допомагав розгрібати руїни.

"Перше, що я побачив у Бородянці, - чорні від попелу асфальт і землю. Все навколо було усіяно снарядами, будинки - розбомблені. Але найбільше мене вразив запах. Це була суміш зі спаленого заліза і смерті", - розповідає Роман.

Він із Києва. До того моменту як побачив те, що пережила Бородянка, допомагав стареньким і дітям у столиці свіжим хлібом. Навчився його випікати сам.

"Ще до вторгнення я купив у магазині багато борошна за акційною ціною, подумав, що десь згодиться. Так і сталося, коли усі магазини в місті спорожніли... У мене була одна хлібопічка, потім принесли ще одну. Я випікав хліб 24 на 7", - пригадує Роман.

Музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 97 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтери