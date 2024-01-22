RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"В Бородянке земля была черной от пепла": история киевского волонтера в музее "Голоса мирных"

"В Бородянке земля была черной от пепла": история киевского волонтера в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Он собственноручно разбирал завалы жилых домов в деоккупированной Бородянке и ходил 15 км пешком за лекарствами для других в опустевшем Киеве. А еще научился выпекать и раздавал людям хлеб.

Свою историю Роман Гасило рассказал Алексею Суханову, послу музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, актеру и ведущему.

В первые дни вторжения враг сбросил немало авиабомб, в том числе и на Бородянку. После освобождения города Роман помогал разгребать развалины.

"Первое, что я увидел в Бородянке, - черные от пепла асфальт и землю. Все вокруг было усеяно снарядами, дома - разбомблены. Но больше всего меня поразил запах. Это была смесь из сожженного железа и смерти", - рассказывает Роман.

Он из Киева. До того момента, как увидел то, что пережила Бородянка, помогал старикам и детям в столице свежим хлебом. Научился его выпекать сам.

"Еще до вторжения я купил в магазине много муки по акционной цене, подумал, что где-то сгодится. Так и случилось, когда все магазины в городе опустели... У меня была одна хлебопечка, потом принесли еще одну. Я выпекал хлеб 24 на 7", - вспоминает Роман.

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 97 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери