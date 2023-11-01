"У бліндажах їх сотні". Українські військові показали на відео, хто "дістав" їх на фронті найбільше за все (відео)

Гризуни на фронті - всюди

За словами військового, цієї осені - прямо навала гризунів.

"Цього року якась божевільна кількість мишей. Можливо, це пов'язано з теплою восени. Але у всіх бліндажах їх сотні. Ось так і живемо", - написав він.

Що радять українці воїнам

Зазначимо, що в коментарях, окрім співчуття до бійців, з'явилися і поради, як боротися з мишами.