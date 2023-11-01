"В блиндажах их сотни". Украинские военные показали на видео, кто "достал" их на фронте больше всего (видео)

Грызуны на фронте - повсюду

По словам военного, этой осенью - прямо нашествие грызунов.

"В этом году какое-то сумасшедшее количество мышей. Возможно, это связано с теплой осенью. Но во всех блиндажах их сотни. Вот так и живем", - написал он.

Что советуют украинцы воинам

Отметим, что в комментариях кроме сочувствия к бойцам, появились и советы, как бороться с мышами.