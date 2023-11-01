"У бліндажах їх сотні". Українські військові показали на відео, хто "дістав" їх на фронті найбільше за все (відео)
Фото: Військові скаржаться на мишей, що "атакують" (facebook_com_MinistryofDefence_UA_72)
Українські захисники скаржаться на величезну кількість мишей цієї осені. Гризуни заполонили практично все.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook сержанта ЗСУ та військового медика Єгора Фірсова.
Гризуни на фронті - всюди
За словами військового, цієї осені - прямо навала гризунів.
"Цього року якась божевільна кількість мишей. Можливо, це пов'язано з теплою восени. Але у всіх бліндажах їх сотні. Ось так і живемо", - написав він.
Що радять українці воїнам
Зазначимо, що в коментарях, окрім співчуття до бійців, з'явилися і поради, як боротися з мишами.
- Миші дуже небезпечні! Вони прийшли на їжу.. маєте прибирати їжу та зберігати у якійсь каструлі чи контейнері, аби в них не було доступу ані до крихти. Посуд весь перемити й теж десь тримати закритий від них. Мишей треба травити - знищити..
- Це переносники лептоспірозу. Симптоми як при ГРЗ. Діагностувати складно без лабораторного аналізу. Хвороба смертельна. Треба хоч якось боротися з гризунами. Нікого не намагаюсь лякати. Констатую факт.
- Хлопці. По можливості шукайте реп'яхи. Оті колючі шарики розкидайте скрізь де можна і не можна в бліндажах. Чим більше, тим краще. Спробуйте. Ми ще при совку так в підвалі мишей вивели.
- Це дуже небезпечно! Вони переносять лептоспіроз. Тарілки і ложки треба гарно ховати і продукти, які їдять сирими - хліб, фрукти і т.д.
- Усі поля роздовбані та заміновані, зерна на полях немає. От куди мишам діватися?
Нагадаємо, щоСенцов після поранення вперше розповів , яку військову посаду обіймає.
Читайте також, як у Росії карають артистів, які проти війни в Україні.