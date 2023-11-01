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"У бліндажах їх сотні". Українські військові показали на відео, хто "дістав" їх на фронті найбільше за все (відео)

Середа 01 листопада 2023 10:14
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"У бліндажах їх сотні". Українські військові показали на відео, хто "дістав" їх на фронті найбільше за все (відео) Фото: Військові скаржаться на мишей, що "атакують" (facebook_com_MinistryofDefence_UA_72)
Автор: Людмила Жукова

Українські захисники скаржаться на величезну кількість мишей цієї осені. Гризуни заполонили практично все.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook сержанта ЗСУ та військового медика Єгора Фірсова.

Гризуни на фронті - всюди

За словами військового, цієї осені - прямо навала гризунів.

"Цього року якась божевільна кількість мишей. Можливо, це пов'язано з теплою восени. Але у всіх бліндажах їх сотні. Ось так і живемо", - написав він.

Що радять українці воїнам

Зазначимо, що в коментарях, окрім співчуття до бійців, з'явилися і поради, як боротися з мишами.

  • Миші дуже небезпечні! Вони прийшли на їжу.. маєте прибирати їжу та зберігати у якійсь каструлі чи контейнері, аби в них не було доступу ані до крихти. Посуд весь перемити й теж десь тримати закритий від них. Мишей треба травити - знищити..
  • Це переносники лептоспірозу. Симптоми як при ГРЗ. Діагностувати складно без лабораторного аналізу. Хвороба смертельна. Треба хоч якось боротися з гризунами. Нікого не намагаюсь лякати. Констатую факт.
  • Хлопці. По можливості шукайте реп'яхи. Оті колючі шарики розкидайте скрізь де можна і не можна в бліндажах. Чим більше, тим краще. Спробуйте. Ми ще при совку так в підвалі мишей вивели.
  • Це дуже небезпечно! Вони переносять лептоспіроз. Тарілки і ложки треба гарно ховати і продукти, які їдять сирими - хліб, фрукти і т.д.
  • Усі поля роздовбані та заміновані, зерна на полях немає. От куди мишам діватися?

Нагадаємо, щоСенцов після поранення вперше розповів , яку військову посаду обіймає.

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