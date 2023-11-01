"В блиндажах их сотни". Украинские военные показали на видео, кто "достал" их на фронте больше всего (видео)
Фото: Военные жалуются на "атакующих" мышей (facebook_com_MinistryofDefence_UA_72)
Украинские защитники жалуются на огромное количество мышей этой осенью. Грызуны заполонили практически все.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook сержанта ЗСУ и военного медика Егора Фирсова.
Грызуны на фронте - повсюду
По словам военного, этой осенью - прямо нашествие грызунов.
"В этом году какое-то сумасшедшее количество мышей. Возможно, это связано с теплой осенью. Но во всех блиндажах их сотни. Вот так и живем", - написал он.
Что советуют украинцы воинам
Отметим, что в комментариях кроме сочувствия к бойцам, появились и советы, как бороться с мышами.
- Миші дуже небезпечні! Вони прийшли на їжу.. маєте прибирати їжу та зберігати у якійсь каструлі чи контейнері, аби в них не було доступу ані до крихти. Посуд весь перемити й теж десь тримати закритий від них. Мишей треба травити - знищити..
- Це переносники лептоспірозу. Симптоми як при ГРЗ. Діагностувати складно без лабораторного аналізу. Хвороба смертельна. Треба хоч якось боротися з гризунами. Нікого не намагаюсь лякати. Констатую факт.
- Хлопці. По можливості шукайте реп'яхи. Оті колючі шарики розкидайте скрізь де можна і не можна в бліндажах. Чим більше, тим краще. Спробуйте. Ми ще при совку так в підвалі мишей вивели.
- Це дуже небезпечно! Вони переносять лептоспіроз. Тарілки і ложки треба гарно ховати і продукти, які їдять сирими - хліб, фрукти і т.д.
- Усі поля роздовбані та заміновані, зерна на полях немає. От куди мишам діватися?
Напомним, что Сенцов после ранения впервые рассказал, какую военную должность занимает.
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