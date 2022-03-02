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Тысячи людей перекрыли дорогу в Энергодаре, чтобы не дать захватить Запорожскую АЭС

Автор: Светлана Мащенко

Российские войска подошли к Энергодару с целью взятия под контроль крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую АЭС. Чтобы помешать этому, тысячи людей вышли перекрыть оккупанту путь. Дорогу в город также перекрыли тяжелой автомобильной техникой.

Об этом сообщает ВСУ.

"Город, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, готовится к бою с оккупантами. Граждане вышли на дорогу и не пропускают оккупантов к АЭС, которую также охраняют герои Национальной Гвардии Украины", - говорится в подписи к видео.

В Вооруженных силах уверяют, что снаряды не смогут пробить бетонную оболочку реактора, однако могут задеть трансформаторы, турбины и другое оборудование, необходимое для безопасности работы АЭС.

Отметим, что Россия уже успела отчитываться о захвате Запорожской АЭС. Эта информация оказалась фейком.

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