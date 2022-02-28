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Россия заявила о захвате Запорожской АЭС. Эта информация оказалась фейком

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Энергодар, Понедельник 28 февраля 2022 10:19
Россия заявила о захвате Запорожской АЭС. Эта информация оказалась фейком Фото: Запорожская АЭС остается под контролем Украины (wikimedia.org Ralf1969)
Автор: Юлия Бойко

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что войска якобы захватили Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Но в "Энергоатоме" уже опровергли данный фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра стратегических коммуникаций.

Сообщается, что в "Энергоатоме" назвали фейком информацию о якобы захвате Запорожской АЭС российской стороной.

"Это абсолютное вранье, фейк", - прокомментировали в департаменте коммуникаций компании.

Сегодня в Минобороны России заявили, что войска якобы заняли Энергодар и взяли под контроль АЭС.

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