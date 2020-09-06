Тыква лечит почки и желудок, но употреблять ее можно не всем: кому она противопоказана

Тыква очень специфический продукт, который по вкусу не всем. Кулинары признаются, что замаскировать ее вкус невозможно. На самом деле она очень полезна для организма человека, но есть и противопоказания.

Как отмечают специалисты с портала Foodandmood, тыква является отличным мочегонным средством и в ней содержится много калия. Ее рекомендуют тем, у кого есть склонность к отекам, заболевания почек и сердца. В ней мало клетчатки и органических кислот и поэтому она полезна людям с заболеванием кишечника, при гастритах и язве. Она стимулирует работу кишечника, улучшает перистальтику и метаболизм.

Тыква очень легко усваивается и в ней очень мало калорий. Ее используют для всевозможных диет и в детском питании, а также с помощью этого продукта лечат ожирение и нормализуют уровень холестерина. В ней содержится много витамина В, и она успокаивает нервную систему, улучшает память и помогает справиться с бессонницей. Также в тыкве много каротина и его даже больше, чем в морковке. Это хорошая профилактика для онкологических заболеваний и при проблемах со зрением.

Тыквенная маска полезна при угревой сыпи, кашицу из тыквы можно прикладывать к ожогам, царапинам, и даже к экземе. Она снимает воспаление и боль.

Однако специалисты предупреждают, что тыква может быть опасна таким категориям:

Тыква имеет высокий гликемический индекс и может спровоцировать внезапные скачки уровня сахара в крови. Не стоит ее употреблять людям с тяжелой формой диабета.

Не рекомендуется тыква при кишечных коликах и аллергии.

Тыквенные семечки содержат большое количество салициловой кислоты, которая может вызвать раздражение кишечника и разрушить зубную эмаль.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали продукт, который может предотвратить рак.

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