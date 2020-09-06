Гарбуз лікує нирки і шлунок, але вживати його можна не усім: кому він протипоказаний

Гарбуз дуже специфічний продукт, який за смаком не всім. Кулінари зізнаються, що замаскувати його смак неможливо. Насправді він дуже корисний для організму людини, але є і протипоказання.

Як відзначають фахівці з порталу Foodandmood, гарбуз є відмінним сечогінним засобом і в ньому міститься багато калію. Його рекомендують тим, у кого є схильність до набряків, захворювання нирок і серця. В ньому мало клітковини та органічних кислот і тому він корисний людям із захворюванням кишківника, при гастритах і виразці. Він стимулює роботу кишківника, поліпшує перистальтику і метаболізм.

Гарбуз дуже легко засвоюється і в ньому дуже мало калорій. Його використовують для всіляких дієт і в дитячому харчуванні, а також за допомогою цього продукту лікують ожиріння і нормалізують рівень холестерину. У ньому міститься багато вітаміну В, і він заспокоює нервову систему, покращує пам'ять і допомагає впоратися з безсонням. Також у гарбузі багато каротину і його навіть більше, ніж в моркві. Це хороша профілактика для онкологічних захворювань та при проблемах із зором.

Гарбузова маска корисна при вугрової висипки, кашку з гарбуза можна прикладати до опіків, подряпин, і навіть до екземі. Вона знімає запалення і біль.

Проте фахівці попереджають, що гарбуз може бути небезпечний таким категоріями:

Гарбуз має високий глікемічний індекс і може спровокувати раптові перепади рівня цукру в крові. Не варто вживати людям з важкою формою діабету.

Не рекомендується гарбуз при кишкових кольках і алергії.

Гарбузове насіння містять велику кількість саліцилової кислоти, яка може викликати роздратування кишківника і зруйнувати зубну емаль.

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