Тянет на солененькое? Врачи объяснили, о чем сигналит ваш организм

Стресс

В состоянии стресса и тревоги организм начинает вырабатывать в большом количестве кортизол.

Это гормон стресса, который часто провоцирует тягу к еде в принципе. Чтобы справиться с ситуацией, человек задабривает свой организм любимой едой, среди которых полно сладостей и соленых продуктов.

Физическая нагрузка

При активных тренировках человек интенсивно потеет. Вместе с жидкостью выходит и натрий. Организм реагирует на нехватку этого элемента и начинает требовать что-то соленое.

Предменструальный синдром

Каждая женщина сталкивалась в дни ПМС с желанием немедленно съесть соленый огурец или гамбургер.

Это связано с гормональными изменениями перед критическими днями и организм требует чего-то сладкого или соленого.

Скука

Для многих людей еда – это не только пища, но и развлечение. Различные чипсы, сухарики и орешки помогают скоротать время за просмотром фильма, к примеру.

Это быстро превращается во вредную привычку, которая незаметно разрушает здоровье.

Недостаток сна

При отсутствии полноценного отдыха в организме повышается уровень кортизола – гормона стресса.

Лептин при этом перестает контролировать аппетит и нарушается самоконтроль в отношении вредной еды.

Также сокращается выработка серотонина и для его восполнения человек начинает искать внешние ресурсы.

А вот гормон грелин начинает расти – он отвечает за аппетит и подает сигналы голода.

Из-за недосыпа человек находится в утомленном состоянии и у него нет силы воли, чтобы отказаться от вредной еды.

Нарушение работы надпочечников

Это очень редкое заболевание, при котором в организме не производится необходимого количества гормонов.

А они контролируют баланс соли и жидкости. Организм начинает требовать натрий из других источников.