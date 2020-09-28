Тяга к сладкому может говорить о серьезных болезнях: когда нужно бежать к врачу

Сладости (иллюстративное фото: canva.com)

Врачи говорят о том, что "любовь" к сладостям может быть следствием заболеваний

Иногда тяга к сладкому говорит не просто о любви к шоколадкам и тортам, а о серьезных заболеваниях, о которых человек даже не подозревает. Врачи определили пять главных причин, по которым любовь к продуктам, содержащим сахар, может быть результатом болезней. Определив ту причину, которая заставляет вас есть сладкое, можно сохранить не только фигуру, но и здоровье. Об этом пишет "ТСН".

1. Нарушение кровоснабжения. Организму может не хватать глюкозы из-за нарушения кровоснабжения. Если головную боль вы легко снимаете конфеткой – это случай ваш. Обратитесь к терапевту или сразу к неврологу, устраните причину, и сладости перестанут манить с каждой витрины.

2. Недостаток хрома. Дефицит этого элемента может приводить к нарушению уровня глюкозы и как следствие, вызывать необходимость в его восполнении за счет сладостей. При этом ученые утверждают, что переизбыток сахара вымывает этот полезный минерал из организма. Чтобы прервать этот порочный круг, налегайте на продукты, богатые хромом – на рыбу, печень, брокколи, свеклу. Добавляйте в блюда пивные дрожжи. Стоит помнить, что переизбыток хрома тоже вредит организму.

3. Недостаток магния. Для восполнения его нехватки лучше вместо сладостей кушайте зелень, капусту, авокадо, орехи, семечки, морскую рыбу. Пейте минеральную воду с высоким содержанием магния. Основным симптомом дефицита магния является головная боль, усталость и слабость. Если вы нашли эти симптомы у себя – обратитесь к лечащему врачу.

4. Инсулинорезистентность. Инсулин – гормон, который вырабатывается поджелудочной железой и отвечает за уровень сахара в крови. Когда глюкозы в крови становится много, инсулин помогает доставить ее в клетки для выработки организмом энергии. Инсулинорезистентность – это такое состояние, когда инсулин вырабатывается, однако глюкоза в клетки проникнуть не может, поскольку становятся устойчивыми к его действию. Со временем это приводит к тому, что поджелудочная оказывается не в состоянии вырабатывать инсулин в таком количестве, чтобы все-таки доставить глюкозу в клетки. В результате они испытывают энергетический голод, который организм требует восполнить — и быстрые углеводы, они же сладости, лучший для него вариант. Эта причина может говорить о высоком риске заболеть сахарным диабетом второго типа.

5. Психологическая зависимость. В случае, если первые четыре причины — не ваш случай, у вас, скорее всего, психологическая зависимость от сахара. Чтобы от нее избавиться нужно определить основные источники сахара в вашем рационе и уменьшать их количество (например, вместо 3-х ложек сахара кладите 2 и т. д.). Чтобы побороть привычку, нужно найти ей замену – кушайте больше фруктов и у вас все получится!

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