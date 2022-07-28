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"Ты нас позоришь, идиот такой": в Черниговской области женщины поставили на место сторонника Лукашенко

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Черниговская область, Четверг 28 июля 2022 15:39
"Ты нас позоришь, идиот такой": в Черниговской области женщины поставили на место сторонника Лукашенко В Черниговской области поставили на место сторонника Лукашенко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В приграничной деревне в Черниговской области местные жители поставили на место мужчину, который одобрительно отзывался о непризнанном президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Видео опубликовало "Громадське".

В частности, журналисты спросили у местных жителей, как они относятся к Лукашенко, и один человек сказал, что он "нормальный чувак".

"Потому что он справедлив, он честный, за ним народ и все остальное", - пояснил он.

Однако, на уточняющий вопрос о запуске ракет с территории Беларуси мужчина заявил, что их пускает не лично Лукашенко.

"Он их не пускает, его никто не спрашивает. Он здесь ни при чем", - добавил мужчина.

&quot;Ты нас позоришь, идиот такой&quot;: в Черниговской области женщины поставили на место сторонника ЛукашенкоВ Черниговской области поставили на место сторонника Лукашенко (скрин с видео)

Впоследствии в разговор вмешались односельчанки, которые заявили, что мужчина не в состоянии ума, если так считает.

"Лукашенко нормальный мужик? Ты нас позоришь, идиот такой. Ты видел, где ракеты падали? Летели на детей. Так скажи, чтобы Лукашенко на ракету посадили и выстрелили. Детей наших убивает на войне, а тебе он нормальный", - сказали женщины.

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