"Ты нас позоришь, идиот такой": в Черниговской области женщины поставили на место сторонника Лукашенко

В приграничной деревне в Черниговской области местные жители поставили на место мужчину, который одобрительно отзывался о непризнанном президенте Беларуси Александре Лукашенко.

В частности, журналисты спросили у местных жителей, как они относятся к Лукашенко, и один человек сказал, что он "нормальный чувак".

"Потому что он справедлив, он честный, за ним народ и все остальное", - пояснил он.

Однако, на уточняющий вопрос о запуске ракет с территории Беларуси мужчина заявил, что их пускает не лично Лукашенко.

"Он их не пускает, его никто не спрашивает. Он здесь ни при чем", - добавил мужчина.

В Черниговской области поставили на место сторонника Лукашенко (скрин с видео)

Впоследствии в разговор вмешались односельчанки, которые заявили, что мужчина не в состоянии ума, если так считает.

"Лукашенко нормальный мужик? Ты нас позоришь, идиот такой. Ты видел, где ракеты падали? Летели на детей. Так скажи, чтобы Лукашенко на ракету посадили и выстрелили. Детей наших убивает на войне, а тебе он нормальный", - сказали женщины.