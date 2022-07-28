"Ти нас ганьбиш, ідіот такий": у Чернігівській області жінки поставили на місце прихильника Лукашенка

У прикордонному селі в Чернігівської області місцеві мешканці поставили на місце чоловіка, яки схвально відгукувався про невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зокрема, журналісти запитали у місцевих мешканців, як вони ставляться до Лукашенка, і один чоловік сказав, що він "нормальний чувак".

"Тому що він справедливий, він чесний, за ним народ і все інше", - пояснив він.

Однак, на уточнювальне питання про запуск ракет з території Білорусі чоловік заявив, що їх пускає не особисто Лукашенко.

"Він їх не пускає, його ніхто не питає. Він тут ні до чого", - додав чоловік.

У Чернігівській області поставили на місце прихильника Лукашенка (скрін з відео)

Згодом у розмову втрутились односельчанки, які заявили, що чоловік несповна розуму, якщо так вважає.

"Лукашенко нормальний мужик? Ти нас ганьбиш, ідіот такий. Ти бачив, де ракети падали? Летіли на дітей. Так скажи, щоб Лукашенка на ракету посадили та вистрелили. Дітей наших вбиває на війні, а тобі він нормальний", - сказали жінки.