Twitter став платним. Хто і скільки має платити

X (Twitter), як і обіцяв Ілон Маск , став платним для нових користувачів соціальної мережі. Щоправда, поки що лише у двох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на повідомлення, опубліковане офіційним сайтом техпідтримки X.

Що відомо

Платну версію було розроблено, щоб знизити кількість спаму, маніпуляцій та активності ботів, зокрема. Наразі платну версію тестують для нових облікових записів у мережі в Новій Зеландії та на Філіппінах.

Перевірка відбувається таким чином:

нові облікові записи спочатку повинні будуть підтвердити свій номер телефону

новий користувач повинен обрати план підписки

Тестова вартість підписки становить один долар на рік.

Які ціни на підписку

Річна плата варіюється від восьми до 115 доларів США залежно від країни та місцевої валюти. Крім того, вартість залежить і від того, на якому пристрої ви використовуєте новоспечений Х.

Розгляньмо вартість у кількох країнах:

Велика Британія: місячна підписка на телефоні - 427 гривень; річна - 5 116 гривень

Франція: місячна - 424 гривні; річна - 4 435 гривень

Польща: місячна - 425 гривень; річна - 4 468 гривень

Австралія: місячна - 443 гривні; річна - 4 541 гривня

Канада: місячна - 401 гривня; річна - 4 145 гривень

Для України розцінки в гривнях такі:

версія для Android та iOs на місяць - 406 гривень

версія для Android та iOs на рік - 4 245 гривень

вебверсія на місяць - 292 гривні

вебверсія на рік - 3 062 гривні

Скриншот

Користувачі з підпискою зможуть публікувати контент, лайкати публікації, відповідати, повторно публікувати та цитувати публікації інших акаунтів, робити закладки.

Якщо ж ви не бажаєте оформити підписку, тоді зможете лише читати дописи, дивитися відео та стежити за обліковими записами. Усі інші функції для вас будуть заблоковані.