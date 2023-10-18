Twitter стал платным. Кто и сколько должен платить

X (Twitter), как и обещал Илон Маск , стал платным для новых пользователей социальной сети. Правда, пока только в двух странах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение, опубликованное официальным сайтом техподдержки X.

Что известно

Платная версия была разработана, чтобы снизить количество спама, манипуляций и активности ботов, в частности. Платная версия тестируется для новых учетных записей в сети в Новой Зеландии и на Филиппинах.

Проверка происходит следующим образом:

новые аккаунты сначала должны будут подтвердить свой номер телефона

новый пользователь должен выбрать план подписки

Тестовая стоимость подписки - один доллар на год.

Какие цены на подписку

Годовая плата варьируется от восьми до 115 долларов США в зависимости от страны и местной валюты. Кроме того, стоимость зависит и от того, на каком устройстве вы используете новый Х.

Рассмотрим стоимость в нескольких странах:

Великобритания: месячная подписка на телефоне - 427 гривен; годовая - 5 116 гривен

Франция: месячная - 424 гривны; годовая - 4 435 гривен

Польша: месячная - 425 гривен; годовая - 4 468 гривен

Австралия: месячная - 443 гривны; годовая - 4 541 гривна

Канада: месячная - 401 гривна; годовая - 4 145 гривен

Для Украины расценки в гривнах такие:

версия для Android и iOs в месяц - 406 гривен

версия для Android и iOs в год - 4 245 гривен

веб-версия в месяц - 292 гривны

веб-версия в год - 3 062 гривны

Скриншот

Пользователи с подпиской смогут публиковать контент, лайкать публикации, отвечать, повторно публиковать и цитировать публикации других аккаунтов, делать закладки.

Если же вы не хотите оформить подписку, то сможете только читать посты, смотреть видео и следить за аккаунтами. Все остальные функции для вас будут заблокированы.