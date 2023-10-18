Twitter стал платным. Кто и сколько должен платить
X (Twitter), как и обещал Илон Маск, стал платным для новых пользователей социальной сети. Правда, пока только в двух странах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение, опубликованное официальным сайтом техподдержки X.
Что известно
Платная версия была разработана, чтобы снизить количество спама, манипуляций и активности ботов, в частности. Платная версия тестируется для новых учетных записей в сети в Новой Зеландии и на Филиппинах.
Проверка происходит следующим образом:
- новые аккаунты сначала должны будут подтвердить свой номер телефона
- новый пользователь должен выбрать план подписки
Тестовая стоимость подписки - один доллар на год.
Какие цены на подписку
Годовая плата варьируется от восьми до 115 долларов США в зависимости от страны и местной валюты. Кроме того, стоимость зависит и от того, на каком устройстве вы используете новый Х.
Рассмотрим стоимость в нескольких странах:
- Великобритания: месячная подписка на телефоне - 427 гривен; годовая - 5 116 гривен
- Франция: месячная - 424 гривны; годовая - 4 435 гривен
- Польша: месячная - 425 гривен; годовая - 4 468 гривен
- Австралия: месячная - 443 гривны; годовая - 4 541 гривна
- Канада: месячная - 401 гривна; годовая - 4 145 гривен
Для Украины расценки в гривнах такие:
- версия для Android и iOs в месяц - 406 гривен
- версия для Android и iOs в год - 4 245 гривен
- веб-версия в месяц - 292 гривны
- веб-версия в год - 3 062 гривны
Скриншот
Пользователи с подпиской смогут публиковать контент, лайкать публикации, отвечать, повторно публиковать и цитировать публикации других аккаунтов, делать закладки.
Если же вы не хотите оформить подписку, то сможете только читать посты, смотреть видео и следить за аккаунтами. Все остальные функции для вас будут заблокированы.
Ранее мы рассказывали, как украинские компании покидали Twitter (X) из-за неадекватности Илона Маска.