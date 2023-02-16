Twitter першим з усіх соцмереж дозволив рекламувати канабіс

Чому компанія дала такий дозвіл

Раніше компанія дозволяла рекламувати лише актуальні продукти CBD (одна з речовин, що міститься в коноплях). Інші соціальні платформи, включаючи Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики заборони реклами канабісу, оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні.

Проте все більше штатів у Сполучених Штатах намагаються дозволити продаж рекреаційного канабісу. Станом не цей рік 21 штат уже це зробив.

Twitter заявив, що дозволить компаніям, які займаються продажем канабісу, розміщувати рекламу за умови, що вони мають належну ліцензію, пройдуть процес схвалення, і, що найважливіше, не націлені на людей молодше 21 року.

Twitter дозволив рекламувати канабіс (фото: Freepik)

"Простір канабісу у Твіттері захоплює користувачів, які пишуть про свій досвід використання канабісу: чи то в медицині, для оздоровлення чи відпочинку, а також рекомендують бренди, продукти та місця роздрібної торгівлі. Розмова також відображає, куди зараз рухається індустрія канабісу", - пояснили своє рішення в офісі Twitter.

Більшість компаній, що займаються виробництвом нетрадиційних ліків, швидко прийняли зміни, запропоновані Twitter.

У самій соціальній мережі відучора вже стартувала відповідна рекламна кампанія, для ознайомлення користувачів із нововведеннями.

"Ця зміна говорить про зростальне визнання канабісу як основної категорії здоров'я. Ми сподіваємося, що воно послужить каталізатором для інших платформ соціальних медіа, щоб наслідувати цей приклад", - сказала Кейт Лінч з найбільшої компанії канабісу в США.