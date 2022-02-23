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Twitter неожиданно удалил аккаунт Стерненко после того, как он стал активно писать о российской агрессии

Автор: Styler

Сергей Стерненко в недоумении, почему Twitter неожиданно удалил его аккаунт. Украинский активист говорит, что это произошло сразу после того, как он активно начал писать в соцсети о российской агрессии.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.

"Твиттер без объяснения удалил мою страницу. Это произошло после того, как я в последние дни стал активно писать о российской агрессии, в том числе на английском языке", - пожаловался активист.

Сегодня ночью его страница уже была забанена на 12 часов за твит о российском фейке. Теперь же аккаунт удалили полностью

"Я убежден, что это следствие атаки российских ботоферм", - заявил Стерненко.

Он также попросил своих подписчиков в Telegram дать ему контакты поддержки Twitter, чтобы он мог с ними связаться.

"Апелляцию уже подал, но, как показывает практика, соцсеть их редко удовлетворяет", - добавил активист.

Подписчики прокомментировали ситуацию.

  • Твиттер та еще помойка, если честно. Ничего удивительного. Возможно им просто не нравится милитаристский характер твоих постов;
  • Создавай новый, потому что как я за годы понял - без вариантов;
  • М*скали пожаловались;
  • Коллективные страйки, наверно. Точно ботоферма.

Ранее мы писали, что YouTube-каналы Сергея Стерненко, Янины Соколовой и Дениса Казанского пытаются закрыть.

Напомним, украинская легкоатлета из Луганска Анастасия Брызгина жестко осадила ликующих жителей "ДНР".

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TwitterСергей Стерненко