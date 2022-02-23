Twitter неожиданно удалил аккаунт Стерненко после того, как он стал активно писать о российской агрессии

"Твиттер без объяснения удалил мою страницу. Это произошло после того, как я в последние дни стал активно писать о российской агрессии, в том числе на английском языке", - пожаловался активист.

Сегодня ночью его страница уже была забанена на 12 часов за твит о российском фейке. Теперь же аккаунт удалили полностью

"Я убежден, что это следствие атаки российских ботоферм", - заявил Стерненко.

Он также попросил своих подписчиков в Telegram дать ему контакты поддержки Twitter, чтобы он мог с ними связаться.

"Апелляцию уже подал, но, как показывает практика, соцсеть их редко удовлетворяет", - добавил активист.

Подписчики прокомментировали ситуацию.