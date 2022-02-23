Twitter неожиданно удалил аккаунт Стерненко после того, как он стал активно писать о российской агрессии

Сергей Стерненко в недоумении, почему Twitter неожиданно удалил его аккаунт. Украинский активист говорит, что это произошло сразу после того, как он активно начал писать в соцсети о российской агрессии.
Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.
"Твиттер без объяснения удалил мою страницу. Это произошло после того, как я в последние дни стал активно писать о российской агрессии, в том числе на английском языке", - пожаловался активист.
Сегодня ночью его страница уже была забанена на 12 часов за твит о российском фейке. Теперь же аккаунт удалили полностью
"Я убежден, что это следствие атаки российских ботоферм", - заявил Стерненко.
Он также попросил своих подписчиков в Telegram дать ему контакты поддержки Twitter, чтобы он мог с ними связаться.
"Апелляцию уже подал, но, как показывает практика, соцсеть их редко удовлетворяет", - добавил активист.
Подписчики прокомментировали ситуацию.
Ранее мы писали, что YouTube-каналы Сергея Стерненко, Янины Соколовой и Дениса Казанского пытаются закрыть.
Напомним, украинская легкоатлета из Луганска Анастасия Брызгина жестко осадила ликующих жителей "ДНР".