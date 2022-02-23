Twitter несподівано видалив акаунт Стерненка після того, як він став активно писати про російську агресію

"Твіттер без пояснення видалив мою сторінку. Це сталося після того, як я в останні дні став активно писати про російську агресію, в тому числі англійською мовою", - поскаржився активіст.

Сьогодні вночі його сторінка вже була забанена на 12 годин за твіт про російський фейк. Тепер же аккаунт видалили повністю

"Я переконаний, що це наслідок атаки російських ботоферм", - заявив Стерненко.

Він також попросив своїх підписників в Telegram дати йому контакти підтримки Twitter, щоб він міг з ними зв'язатися.

"Апеляцію вже подав, але, як показує практика, соцмережа їх рідко задовольняє", - додав активіст.

Підписники прокоментували ситуацію.