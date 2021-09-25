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Творог полезен не всем: кому его есть категорически противопоказано

Автор: Анна Шиканова

Творог – это кисломолочный продукт, который производится из молока. Его едят в чистом виде, со сметаной или соусами, используют для салатов, запеканок, пирогов и пончиков. Считается, что творог очень полезен и в нем содержатся аминокислоты, белок, кальций и множество полезных веществ.

Для кого творог особенно полезен, а кому его есть категорически противопоказано – читайте в материале ниже.

Польза творога

По усвояемости белка творог превосходит почти все виды мяса. В нем содержится большое количество аминокислот и молочный жир. В сочетании с другими продуктами творог способствует лучшему усвоению и нормализует микрофлору кишечника.

Наличие кальция помогает в укреплении скелета, костной ткани и зубов у детей, замедляет процесс их разрушения у пожилых людей. Также творог понижает уровень холестерина в крови и нормализует работу ЖКТ.

Особенно полезен творог для беременных женщин и в период лактации, так как обеспечивает организму все необходимые питательные вещества. Еще творог эффективен при борьбе с молочницей и полезен во время менопаузы для восстановления баланса кальция.

Полезен творог и для мужчин – казеиновый протеин, который содержится в твороге, предотвращает разрушение мышц, обеспечивает здоровье эндокринной системы и правильного гормонального фона, а также способствует выработке тестостерона.

Кому творог есть нельзя

Несмотря на все плюсы творога, у него есть и противопоказания. Некачественный творог может нанести вред организму и даже вызвать проблемы с желудком. Поэтому стоит в пищу использовать только качественный и натуральный продукт.

Также не стоит употреблять творог людям с такими заболеваниями:

  • Наличие атеросклероза
  • Некоторые формы заболеваний ЖКТ (гастриты)
  • Непереносимость лактозы
  • Больным людям с плохой функцией почек

С ограничениями стоит употреблять творог с лишним весом или ожирением, так как при высокой жирности продукта он усваивается быстрее и организм быстрее поглощает жир и калории.

Кроме того, творог полезнее всего употреблять в первой половине дня. Это связано с наличием казеинового белка, который может привести к отекам, а избыток животного жира – нарушить работу печенки и почек.

Напомним, ранее мы писали о том, кому категорически противопоказано употребление меда.

А также мы рассказывали о том, какие продукты опаснее, чем сахар.

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