Творог полезен не всем: кому его есть категорически противопоказано

Польза творога

По усвояемости белка творог превосходит почти все виды мяса. В нем содержится большое количество аминокислот и молочный жир. В сочетании с другими продуктами творог способствует лучшему усвоению и нормализует микрофлору кишечника.

Наличие кальция помогает в укреплении скелета, костной ткани и зубов у детей, замедляет процесс их разрушения у пожилых людей. Также творог понижает уровень холестерина в крови и нормализует работу ЖКТ.

Особенно полезен творог для беременных женщин и в период лактации, так как обеспечивает организму все необходимые питательные вещества. Еще творог эффективен при борьбе с молочницей и полезен во время менопаузы для восстановления баланса кальция.

Полезен творог и для мужчин – казеиновый протеин, который содержится в твороге, предотвращает разрушение мышц, обеспечивает здоровье эндокринной системы и правильного гормонального фона, а также способствует выработке тестостерона.

Кому творог есть нельзя

Несмотря на все плюсы творога, у него есть и противопоказания. Некачественный творог может нанести вред организму и даже вызвать проблемы с желудком. Поэтому стоит в пищу использовать только качественный и натуральный продукт.

Также не стоит употреблять творог людям с такими заболеваниями:

Наличие атеросклероза

Некоторые формы заболеваний ЖКТ (гастриты)

Непереносимость лактозы

Больным людям с плохой функцией почек

С ограничениями стоит употреблять творог с лишним весом или ожирением, так как при высокой жирности продукта он усваивается быстрее и организм быстрее поглощает жир и калории.

Кроме того, творог полезнее всего употреблять в первой половине дня. Это связано с наличием казеинового белка, который может привести к отекам, а избыток животного жира – нарушить работу печенки и почек.