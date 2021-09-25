Сир корисний не всім: кому його їсти категорично протипоказано

Користь сиру

За засвоюваності білка сир перевершує майже всі види м'яса. У ньому міститься велика кількість амінокислот і молочний жир. У поєднанні з іншими продуктами сир сприяє кращому засвоєнню і нормалізує мікрофлору кишківника.

Наявність кальцію допомагає в зміцненні скелета, кісткової тканини та зубів у дітей, уповільнює процес їх руйнування у літніх людей. Також сир знижує рівень холестерину в крові та нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.

Особливо корисний сир для вагітних жінок і в період лактації, бо забезпечує організму всі необхідні поживні речовини. Ще сир ефективний при боротьбі з молочницею і корисний під час менопаузи для відновлення балансу кальцію.

Корисний сир і для чоловіків - казеїновий протеїн, який міститься в сирі, запобігає руйнуванню м'язів, забезпечує здоров'я ендокринної системи та правильного гормонального фону, а також сприяє виробленню тестостерону.

Кому сир їсти не можна

Попри на всі плюси сиру, у нього є і протипоказання. Неякісний сир може завдати шкоди організму і навіть викликати проблеми зі шлунком. Тому варто в їжу використовувати тільки якісний і натуральний продукт.

Також не варто вживати сир людям з такими захворюваннями:

Наявність атеросклерозу

Деякі форми захворювань шлунково-кишкового тракту (гастрити)

Непереносність лактози

Хворим людям з поганою функцією нирок

З обмеженнями варто вживати сир із зайвою вагою або ожирінням, через те, що при високій жирності продукту він засвоюється швидше й організм швидше поглинає жир і калорії.

Крім того, сир найкорисніше вживати в першій половині дня. Це пов'язано з наявністю казеїнового білка, який може привести до набряків, а надлишок тваринного жиру – порушити роботу печінки та нирок.