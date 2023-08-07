Творча команда "Мавки" завітає до "Блогер Кемпу" від Фонду Ахметова

"Мавка" наразі є найкасовішим українським фільмом та анімаційним фільмом у національному прокаті за всю історію Незалежності. Його купили до показу 80 країн світу, включно із країнами Європи, Південної Америки, США, Близького Сходу, а також Канадою, Австралією, Новою Зеландією тощо.

Хлопці й дівчата братимуть участь в інтерактивному дводенному майстер-класі на тему "Як придумати власний фільм", який розробив та проведе для них Ярослав. Сценарист у простій та доступній формі розповість про основи драматургії, пошук ідей для створення сюжету, разом з учасниками розбере яскраві приклади сценарної майстерності.

Такі заняття не лише захоплюють і дарують приємні емоції, а й можуть надихнути дитину на нове хобі або навіть вибір майбутньої професії.

Кожна зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова - відпочинок, оздоровлення, корисні практичні заняття та робота з психологом над подоланням травми війни. З дітьми взаємодіє команда Фонда та професіонали медіагалузі, які допомагають опанувати навички блогера та дізнатися більше про творчі спеціальності.

До того ж у програму зміни входять заняття на свіжому повітрі, ігри та розваги. Усе це дає можливість дітям відволіктися від пережитого під час війни, знайти нових друзів та отримати позитивний досвід, який надовго залишиться у пам’яті.

Участь у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" беруть діти віком від 8 до 14 років, які багато пережили через війну.

Серед них - діти, які були депортовані до росії та повернулися в Україну; ті, хто втратив батьків внаслідок війни; дітлахи з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені; діти, які живуть у зонах активних бойових дій та ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.