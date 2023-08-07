Творческая команда "Мавки" посетит "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

"Мавка" является кассовым украинским фильмом и анимационным фильмом в национальном прокате за всю историю Независимости. Его купили до показа 80 стран мира, включая страны Европы, Южной Америки, США, Ближнего Востока, а также Канаду, Австралию, Новую Зеландию и т.д.

Ребята будут участвовать в интерактивном двухдневном мастер-классе по теме "Как придумать собственный фильм", который разработал и проведет для них Ярослав. Сценарист в простой и доступной форме расскажет об основах драматургии, поиске идей для создания сюжета, вместе с участниками разберет яркие примеры сценарного мастерства.

Такие занятия не только увлекают и дарят приятные эмоции, но могут вдохновить ребенка на новое хобби или даже выбор будущей профессии.

Каждое изменение "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова - отдых, оздоровление, полезные практические занятия и работа с психологом над преодолением травм войны. С детьми взаимодействует команда Фонда и профессионалы медиаотрасли, которые помогают овладеть навыками блоггера и узнать больше о творческих специальностях.

К тому же в программу смены входят занятия на свежем воздухе, игры и развлечения. Все это позволяет детям отвлечься от пережитого во время войны, найти новых друзей и получить положительный опыт, который надолго останется в памяти.

Участие в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают дети в возрасте от 8 до 14 лет, многие пережившие из-за войны.

Среди них - дети, которые были депортированы в Россию и вернулись в Украину; те, кто потерял родителей в результате войны; дети из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновленные; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.