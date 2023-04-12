Тварини були без намордника. Під Києвом собаки з розплідника жорстоко напали на матір із дитиною

Під Києвом днями стався кричущий інцидент. Собаки породи кане-корсо з розплідника напали на жінку з дитиною.

Про це розповіли у прес-службі поліції Київської області.

Як усе сталося

35-річна жінка разом із 7-річною дочкою вийшли на прогулянку зранку.

У цей час їхній сусід - власник розплідника - вивів на повідку собак породи кане-корсо без намордників і забув зачинити двері розплідника. А собаки, які були всередині, вибігли у двір і покусали матір із дитиною.

Внаслідок укусів тварин мати з дочкою отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок. Наразі мама з дочкою перебувають у лікарні.

Собаки Кане-корсо покусали маму з дочкою (фото: Поліція Київщини)

Зараз слідчі проводять досудове розслідування за статтею 128 ККУ "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.

Подальшу долю тварин буде визначено в ході досудового розслідування.

Собака породи кане-корсо (фото: wikipedia.org)

Додамо, що офіційними предками кане-корсо вважаються давньоіталійські бойові собаки, що використовуються як травильні собаки-гладіатори.

У собак цієї породи сильна інтуїція і вроджений захисний рефлекс, вони розділяють гру і реальну загрозу. Без серйозної причини або без команди кане-корсо зазвичай не проявляють агресії. Але, швидше за все, господар розплідника не займався вихованням і соціалізацією тварин.

У коментарях українці впевнені: уся відповідальність лежить на власнику собак, а не на тваринах і "якщо людина настільки безвідповідальна, то їй треба заборонити займатися такого роду діяльністю".

"Шкода собак. Вони вибігли зі своєї території і проявили (скоріше всього) охоронну поведінку. Винен лише власник. Сподіваюся, собак в жодному разі не будуть піддавати евтаназії. А взагалі собака має бути соціалізована і навчена, особливо породи, що можуть проявляти таку поведінку", - написала Катерина Тищенко.