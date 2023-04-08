Смертельна небезпека для собак: чим не можна годувати своїх улюбленців

Багато господарів залюбки дають своїм улюбленцям скуштувати "людські ласощі". Іноді собаки самі пригощаються тим, що знайдуть. Але така "дегустація" може катастрофічно закінчитись для тварини.

Чим не можна пригощати собаку

Шоколад є улюбленими ласощами для людей, але він не принесе користі домашнім улюбленцям. Дослідники говорять про сумну статистику - двічі на рік кількість отруєнь шоколадом серед собак росте на 123%.

Зазвичай це стається на новорічні свята та Великдень. Саме у ці періоди люди частіше їдять шоколадні цукерки, яйця, шоколадні фігурки зайців чи новорічних ялинок.

Ветеринари заявляють, що власники тварин часто залишають шоколад без нагляду, собаки знаходять його і з'їдають.

Чим небезпечний шоколад для собак

Шоколад містить теобромін. Ця речовина є токсичною для домашніх тварин і може викликати наступні симптоми:

блювання;

діарею;

у деяких випадках навіть смерть.

Експерти наголошують, що собаки мають дуже розвинений нюх і здатні занюхати навіть заховані ласощі. Тому ветеринари радять тримати шоколадки якомога далі від собак.

Які ще ласощі є небезпечними для улюбленців

Вчені зазначають, що небезпечними для домашніх улюбленців можуть бути й булочки, тістечка, сухофрукти, родзинки та журавлина. Ці продукти навіть у дуже малих кількостях здатні викликати нездужання.

Також від собак треба ховати мускатний горіх, бо він містить міристицин, який може спричинити проблеми зі здоров'ям. У великих кількостях він провокує прискорене серцебиття, біль у животі, галюцинації і судоми.

Собак не варто підпускати до нарцисів, лілій, тюльпанів, гіацинтів та дзвіночків - їхні цибулин містять токсичні алкалоїди та глікозиди.

Отруєння проявляється цими ознаками:

підвищене слиновиділення;

нудота;

блювання;

діарея;

прискорене серцебиття і дихання.

Також експерти радять тримати якнайдалі своїх улюбленців від цибулинних овочів таких як цибуля та часник, бо вони спричиняють розлад шлунка.