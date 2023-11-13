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"Тут російськомовний народ": під Одесою нахабна продавчиня нагрубила українці

Ізмаїл, Понеділок 13 листопада 2023 11:08
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"Тут російськомовний народ": під Одесою нахабна продавчиня нагрубила українці Продавчиня в Ізмаїлі нагрубила українці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Ізмаїл Одеської області продавчиня на ринку відмовилася говорити українською мовою. До того ж вона образила покупця та заявила, що живе у "Бессарабії".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал журналіста Костянтина Андріюка.

Що відомо

На відео можна побачити словесну перепалку між продавцем та жінкою.

Авторка відео розповіла, що прийшла купити бійцям спеції. Вона зазначила, що не вперше купує у цієї продавчині. Однак, вперше вона сказала їй: "Розмовляйте зі мною російською або узбецькою".

Після цього жінка почала знімати на камеру порушення своїх прав. Це обурило продавчиню, котра вирішила обізвати покупчиню нацисткою та повторила це кілька разів.

"Взагалі-то, живемо у Бессарабії. Тут російськомовний народ", - сказала вона.

До того жінка заявила, що вона вивчала російську мову у школі.

Також на питання автори відео, скільки років вона вже проживає в Україні, жінка відповіла "Яка вам різниця?".

Як відреагували на скандал у мережі

Користувачі у мережі обурила поведінка продавчині. До того ж вони зазначили, що жінка з Узбекистану - Сидікова Маргубахон Анванжарівна.

  • Це результат мовчання українців. Це дає можливість багатьом ігнорувати державну мову
  • Не можна дозволять комусь будувати свою державу в Україні. Не приймаєте правил і порядку українців - вон!
  • Треба їй допомогти зібрати в валізу свої спеції
  • В нас люди такі, принижують та знущаються, а ми терпимо
  • Нехай міграційна служба перевірить підстави перебування її на території України. Якщо дозволи прострочені - депортувати
  • Маю надію, що вона більше там не працює

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі викладачка університету вимагала, щоб студентка розмовляла російською мовою.

Також ми писали, під Львовом чоловік у магазині вимагав, щоб його обслуговували російською мовою.

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Ізмаїл языковой скандал