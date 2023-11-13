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"Здесь русскоязычный народ": под Одессой наглая продавщица нагрубила украинке

Измаил, Понедельник 13 ноября 2023 11:08
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"Здесь русскоязычный народ": под Одессой наглая продавщица нагрубила украинке Продавщица в Измаиле нагрубила украинке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Измаил Одесской области продавщица на рынке отказалась говорить на украинском языке. К тому же она оскорбила покупателя и заявила, что живет в "Бессарабии".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал журналиста Константина Андриюка.

Что известно

На видео можно увидеть словесную перепалку между продавцом и женщиной.

Автор видео рассказала, что пришла купить бойцам специи. Она отметила, что не впервые покупает у этой продавщицы. Однако, впервые она сказала ей: "Разговаривайте со мной на русском или узбекском".

После этого женщина начала снимать на камеру нарушение своих прав. Это возмутило продавщицу, которая решила обозвать покупательницу нацисткой и повторила это несколько раз.

"Вообще-то, живем в Бессарабии. Здесь русскоязычный народ", - сказала она.

К тому же женщина заявила, что она изучала русский язык в школе.

Также на вопрос авторы видео, сколько лет она уже проживает в Украине, женщина ответила "Какая вам разница?"

Как отреагировали на скандал в сети

Пользователи в сети возмутили поведение продавщицы. К тому же они отметили, что женщина из Узбекистана - Сидикова Маргубахон Анванжаровна.

  • Это результат молчания украинцев. Это дает возможность многим игнорировать государственный язык
  • Нельзя разрешить кому-то строить свое государство в Украине. Не принимаете правил и порядка украинцев - вон!
  • Надо ей помочь собрать в чемодан свои специи
  • У нас люди такие, унижают и издеваются, а мы терпим
  • Пусть миграционная служба проверит основания ее пребывания на территории Украины. Если разрешения просрочены - депортировать
  • Надеюсь, что она больше там не работает

Ранее мы сообщали, что в Днепре преподавательница университета требовала, чтобы студентка разговаривала на русском языке.

Также мы писали, что во Львове мужчина в магазине требовал, чтобы его обслуживали на русском языке.

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Измаил языковой скандал