"Здесь русскоязычный народ": под Одессой наглая продавщица нагрубила украинке

В городе Измаил Одесской области продавщица на рынке отказалась говорить на украинском языке. К тому же она оскорбила покупателя и заявила, что живет в "Бессарабии".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал журналиста Константина Андриюка.

Что известно

На видео можно увидеть словесную перепалку между продавцом и женщиной.

Автор видео рассказала, что пришла купить бойцам специи. Она отметила, что не впервые покупает у этой продавщицы. Однако, впервые она сказала ей: "Разговаривайте со мной на русском или узбекском".

После этого женщина начала снимать на камеру нарушение своих прав. Это возмутило продавщицу, которая решила обозвать покупательницу нацисткой и повторила это несколько раз.

"Вообще-то, живем в Бессарабии. Здесь русскоязычный народ", - сказала она.

К тому же женщина заявила, что она изучала русский язык в школе.

Также на вопрос авторы видео, сколько лет она уже проживает в Украине, женщина ответила "Какая вам разница?"

Как отреагировали на скандал в сети

Пользователи в сети возмутили поведение продавщицы. К тому же они отметили, что женщина из Узбекистана - Сидикова Маргубахон Анванжаровна.