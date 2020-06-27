Как в Турцию слетать: во сколько обойдется отдых в Кирилловке 2020

На фоне отсутствия возможности отдыхать за границей в Кирилловке на Азовском море существенно увеличился поток отдыхающих. Арендодатели и владельцы отелей, зная, что отдохнуть в этом году за границей проблематично, стали массово повышать цены. Из-за карантинных ограничений добраться до Кирилловки будет не только сложно, но и дороже. Сколько стоит отдохнуть в этом году в Кирилловке – разбирался STYLER.

Стоимость стандартного двухместного номера в отеле недалеко от побережья моря варьируется в среднем от 4500 до 6500 гривен за 7 ночей, по данным с сайта Booking.com. При этом провести отдых в номере люкс обойдется от 8000 гривен и более. Номера в частных домовладениях обойдутся существенно дешевле. Стоимость одного койко-места в частном домике в пешей доступности до моря обойдется от 150 гривен (при условии отсутствия индивидуальных удобств, таких как душ и туалет) и от 150-250 гривен в сутки за место в доме с собственной кухней и ванной комнатой. Стоимость семейного домика на 4-6 спальных мест со всеми удобствами отталкивается от 1000 гривен за сутки.

Сколько стоит аренда жилья в Кирилловке

По данным разных компаний-перевозчиков, из Киева добраться в Кирилловку на автобусе будет стоить от 700 гривен за человека. Из Харькова туда можно доехать всего от 300-500 гривен. А вот из Львова перевозчики не предлагают ездить на Азовское море, поэтому жителям западной части Украины придется ехать через Киев и доплачивать от 200 до 400 гривен за поездку в столицу в одну сторону. При этом добраться к морю с помощью сервиса BlaBlaCar будет стоить примерно так же, как и на автобусе.

Сколько стоит приехать в Кирилловку

Средний чек в кафе и ресторанах на берегу Азовского моря в Кирилловке на одного человека – 170-250 гривен без алкоголя. В заведениях общественного питания столового типа средний чек варьируется от 60 до 150 гривен, сообщается на сайте kirillovka.ks.ua. Получается, что, питаясь 3 раза в день в кафе в течение 7 дней, затраты на питание на одного человека составят от 3500 до 5250 гривен.

Если суммировать расходы на проживание, питание и трансфер из Киева, то для полноценного отдыха в Кирилловке в отеле на 7 ночей вдвоем понадобиться по меньшей мере 12 900 гривен.

Стоит отметить, что отдых в Турции в четырехзвездочном отеле "все включено" на 7-9 ночей с перелетом из Киева обойдется от 13 тысяч гривен на два человека.

Сколько стоит отдых в Турции

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