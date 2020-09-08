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Турция ужесточает карантин: чем это грозит украинцам

Вторник 08 сентября 2020 08:35
Турция ужесточает карантин: чем это грозит украинцам
Турция ужесточает карантин из-за коронавируса (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Турции участились заболевания COVID-19

В Турции усиливают меры по борьбе с коронавирусом из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Так, за 7 сентября в стране зафиксировано 1703 новых случая болезни. Это рекордный показатель для Турции с 15 мая.

Из-за повышенной динамики заражений премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Теперь кафе и рестораны будут проверяться еще более тщательно. Также запрещены поездки в общественном транспорте стоя. Об этом премьер заявил на пресс-конференции в Анкаре, передает "Корреспондент".

Отметим, что к зонам повышенного риска относятся такие города, как Анкара, Стамбул, Измир и Бурса. Стоит сказать, что относительно поездок людей в туристические зоны пока со стороны турецкого правительства распоряжений не было. Пока что въезд в страну для украинцев не ограничен.

Тесты об отсутствии коронавируса Турция не требует, самоизоляция по возвращению в Украину не нужна.

Напомним, что для предотвращения инфекции на курортах персонал обязан быть в масках, туристы в местах потребления пищи тоже. Система all inclusive продолжает работать, только теперь отдыхающим кладет пищу официант.

Как мы ранее писали, по состоянию на начало сентября еще три страны открыли границы для граждан Украины. Таким образом, ограничения для украинцев сняли уже 48 стран.

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