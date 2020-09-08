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Туреччина посилює карантин: чим це загрожує українцям

Вівторок 08 вересня 2020 08:35
Туреччина посилює карантин: чим це загрожує українцям
Туреччина посилює карантин через коронавірус (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Туреччині почастішали захворювання COVID-19

В Туреччині посилюють заходи по боротьбі з коронавірусом через збільшення захворюваності на COVID-19. Так, за 7 вересня в країні зафіксовано 1703 нові випадки хвороби. Це рекордний показник для Туреччини з 15 травня.

Через підвищену динаміку заражень прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган анонсував додаткові заходи боротьби з коронавірусом. Тепер кафе та ресторани будуть перевірятися ще більш ретельно. Також заборонені поїздки в громадському транспорті стоячи. Про це прем'єр заявив на прес-конференції в Анкарі, передає "Кореспондент".

Зазначимо, що до зон підвищеного ризику відносяться такі міста, як Анкара, Стамбул, Ізмір і Бурса. Варто сказати, що стосовно поїздок людей в туристичні зони поки з боку турецького уряду розпоряджень не було. Поки що в'їзд в країну для українців не обмежений.

Тести про відсутність коронавірусу Туреччина не вимагає, самоізоляція по поверненню в Україну не потрібна.

Нагадаємо, що для запобігання інфекції на курортах персонал зобов'язаний бути в масках, туристи в місцях споживання їжі теж. Система all inclusive продовжує працювати, тільки тепер відпочиваючим кладе їжу офіціант.

Як ми раніше писали, станом на початок вересня ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

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