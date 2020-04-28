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Турция отменяет all inclusive: что делать украинцам

STYLERЖизнь    28.04.2020 - 13:22
Турция отменяет all inclusive: что делать украинцам
Турция отменяет систему "все включено" после карантина (коллаж РБК-Украина)

В Турции после окончания карантина готовы встретить иностранных туристов, но с существенными изменениями

Отдых в Турции 2020 станет для иностранных туристов совсем другим, нежели раньше. Во-первых, страна откроется для внутреннего туризма с мая, а для иностранного не раньше августа. Во-вторых, людей ждет неприятный сюрприз, после карантина турецкие курорты отказываются от всеми любимой системы "все включено". Это означает, что тип питания "шведский стол" останется только в воспоминаниях.

Систему all inclusive заменит комплексное меню. Что же это такое, объясняем в нашем материале.

Комплексное питание - это уже сформированное отелем меню, например, в двух или трех вариантах. Это значит, что вы можете выбрать завтрак, обед и ужин из нескольких предложенных вариантов меню. Обычно, в такие комплексы также входит фиксированное количество напитков. Например, безалкогольный напиток или порция спиртного на ужин.

Кроме того, отели заставят загружать не более 50% общей вместимости. Расстояние между столиками в ресторанах гостиниц должно быть не менее двух метров, а число посетителей не должно превышать 30%. Также уменьшится количество шезлонгов на пляже, чтобы соблюдать социальную дистанцию между людьми.

Кстати, по словам экспертов, туристы станут предпочитать бутик-отели и другие типы практически индивидуального размещения многолюдным комплексам и огромным отелям.

Для обеспечения санитарной безопасности туристов в самолетах будет организована специальная рассадка, при которой среднее пассажирское сиденье останется свободным.

Как мы ранее писали, Турция упростила ограничительные меры по международным перевозкам.

Турция упростила ограничительные меры по международным перевозкам Турция ждет иностранных туристов с конца лета и отказывается от all inclusive
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