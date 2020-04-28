Турция отменяет all inclusive: что делать украинцам

Турция отменяет систему "все включено" после карантина (коллаж РБК-Украина)

В Турции после окончания карантина готовы встретить иностранных туристов, но с существенными изменениями

Отдых в Турции 2020 станет для иностранных туристов совсем другим, нежели раньше. Во-первых, страна откроется для внутреннего туризма с мая, а для иностранного не раньше августа. Во-вторых, людей ждет неприятный сюрприз, после карантина турецкие курорты отказываются от всеми любимой системы "все включено". Это означает, что тип питания "шведский стол" останется только в воспоминаниях.

Систему all inclusive заменит комплексное меню. Что же это такое, объясняем в нашем материале.

Комплексное питание - это уже сформированное отелем меню, например, в двух или трех вариантах. Это значит, что вы можете выбрать завтрак, обед и ужин из нескольких предложенных вариантов меню. Обычно, в такие комплексы также входит фиксированное количество напитков. Например, безалкогольный напиток или порция спиртного на ужин.

Кроме того, отели заставят загружать не более 50% общей вместимости. Расстояние между столиками в ресторанах гостиниц должно быть не менее двух метров, а число посетителей не должно превышать 30%. Также уменьшится количество шезлонгов на пляже, чтобы соблюдать социальную дистанцию между людьми.

Кстати, по словам экспертов, туристы станут предпочитать бутик-отели и другие типы практически индивидуального размещения многолюдным комплексам и огромным отелям.

Для обеспечения санитарной безопасности туристов в самолетах будет организована специальная рассадка, при которой среднее пассажирское сиденье останется свободным.



Как мы ранее писали, Турция упростила ограничительные меры по международным перевозкам.