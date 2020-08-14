В Турции ужесточили правила въезда туристов в страну: что ждет украинцев

В Турции ужесточили контроль для путешественников, которые въезжают в страну. Это произошло после того, как у туриста из Украины на третий день пребывания в гостинице обнаружили коронавирус.

Теперь всем туристам, которые въезжают в Турцию, придется заполнять специальные анкеты, в которых нужно будет указывать место назначения и адрес пребывания в стране. Об этом пишет издание "Вести".

Все анкеты будут заполняться прямо в аэропорту во время паспортного контроля, а данные будут вноситься в базу данных МВД Турции, чтобы потом быстро определять, кто летел в самолете в пределе двух рядов от кресла, если обнаружится заражение COVID-19.

Также ввели ограничения на провоз ручной клади на рейсах. Теперь с собой можно брать дамские сумочки, мужские портфели, детские сумки, пакеты из Duty Free, фотоаппараты, музыкальные инструменты и ноутбуки. Все остальные вещи придется сдать в багаж.

"По прилету у туристов проверят температуру. Если она выше 37,8 °С, тут же в аэропорту турки за свой счет проводят тест, а в течение пяти часов делают повторный. Если подтверждается Covid, тут же изолируют, а если нет — человек едет отдыхать. Некоторые на всякий случай проходят тест в Украине, хоть он и не требуется. Кстати, уже были случаи, когда у туристов перед поездкой обнаруживали коронавирус, но при этом тур не пропадает. Данная ситуация считается страховым случаем и поездку можно перенести", - рассказал коммерческий директор компании Tez Tour Аркадий Маслов.

Если же у туриста обнаруживают коронавирус во время отдыха, то он отправляется на изоляцию, а лечение покрывает страховка.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты объяснили, стоит ли бояться отдыха за рубежом.

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