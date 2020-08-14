У Туреччині посилили правила в'їзду туристів в країну: що чекає на українців

В Туреччині посилили контроль для мандрівників, які в'їжджають в країну. Це сталося після того, як у туриста з України на третій день перебування в готелі виявили коронавірус.

Тепер всім туристам, які в'їжджають в Туреччину, доведеться заповнювати спеціальні анкети, в яких потрібно буде вказувати місце призначення та адресу перебування в країні. Про це пише видання "Вести".

Всі анкети будуть заповнюватися прямо в аеропорту під час паспортного контролю, а дані будуть вноситися в базу даних МВС Туреччини, щоб потім швидко визначати, хто летів в літаку в межі двох рядів від крісла, якщо виявиться зараження COVID-19.

Також ввели обмеження на провезення ручної поклажі на рейсах. Тепер з собою можна брати дамські сумочки, чоловічі портфелі, дитячі сумки, пакети з Duty Free, фотоапарати, музичні інструменти та ноутбуки. Всі інші речі доведеться здати в багаж.

"По прильоту у туристів перевірять температуру. Якщо вона вище 37,8 °C, тут же в аеропорту турки своїм коштом проводять тест, а протягом п'яти годин роблять повторний. Якщо підтверджується Covid, тут же ізолюють, а якщо немає — людина їде відпочивати. Деякі на всякий випадок проходять тест в Україні, хоч він і не потрібен. До речі, вже були випадки, коли у туристів перед поїздкою виявляли коронавірус, але при цьому не пропадає тур. Дана ситуація вважається страховим випадком і поїздку можна перенести", - розповів комерційний директор компанії Tez Tour Аркадій Маслов.

Якщо ж у туриста виявляють коронавірус під час відпочинку, то він відправляється на ізоляцію, а лікування покриває страховка.

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